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На Сахалине возобновили промысловую добычу и переработку морской капусты
На Сахалине начался промысел морской капусты водолазным способом. За одни сутки рыболовецким колхозом им. Кирова в Корсаковском районе добывается около 20 тонн водорослей. Морская капуста перерабатывается и выпускается в мороженом шинкованном виде и в консервах (салат «Дальневосточный»).
Реанимированное после полного банкротства предприятие в Корсаковском районе сегодня набирает обороты. Ежесуточно здесь производят до 90 тысяч банок с рыбными консервами. Горбуша, кета, сельдь, сайра разных видов. Теперь к данному перечню прибавилось давно забытое производство - добыча и переработка морской капусты.
- Решение о возобновлении данного производства было коллективным. Закупили необходимое оборудование, обучили водолазов. Провели тщательную разведку нашего промыслового участка. Капусты у нас очень много, хватит еще на долгие-долгие годы. Продукт востребованный как в островном регионе, так и за его пределами, - рассказывает Михаил Дегтяренко, генеральный директор рыболовецкого колхоза имени Кирова (ОА "Гидрострой").
За процессом приемки и последующей обработки добытых водорослей бдительно следит мастер колхоза с тридцатилетним стажем Ольга Расторгуева. Она застала времена падения предприятия и его расцвет. Говорит, такого спроса на морскую капусту не было никогда.
- Мы и раньше добывали ее, но не в таких больших количествах. Просто не было такого потребительского спроса. Теперь наш продукт расходится на «ура». Просто покупатели стали тщательнее заботится о своем здоровье. Стараются выбирать полезные продукты, а в их перечне и морская капуста, богатая йодом, - отмечает Ольга Расторгуева.
Вкусовые качества морской капусты оценил губернатор Сахалинской области. За салат «Дальневосточный» Олег Кожемяко поставил предприятию твёрдую пятерку. Общаясь с коллективом колхоза, он пожелал им процветания и удачного промысла.
- Колхоз имени Кирова постепенно становится опорой для развития Озерска, повышения благосостояния и качества жизни людей. Возрождение производства морской капусты - большой плюс. Это стабильная заработная плата для работников и круглогодичная занятость на производстве. А для региона - расширение ассортимента товаров собственного производства, - подчеркнул Олег Кожемяко.
В будущем колхоз имени Кирова планирует участвовать в еженедельных ярмарках в городах области и продавать свою продукцию по доступным ценам, сообщили журналу "Дальневостчоный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Досье "Дальневосточного капитала": Рыболовецкий колхоз им. Кирова расположен в поселке Озёрский на о.Сахалин. В 2008 году предприятие вошло в состав холдинга «Гидрострой». ОА "Гидрострой" в течение нескольких месяцев полностью реконструировало и оснастило высокотехнологичным оборудованием рыбоперерабатывающий цех бывшего колхоза-миллионера, признанного банкротом. Сегодня комплекс перерабатывает до 200 тонн рыбы-сырца в сутки. Реконструирован и введен в действие новый холодильник объемом в 1000 тонн единовременного хранения продукции. В 2010 году на территории предприятия было начато строительство рыбоконсервного производства.
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