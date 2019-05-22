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17 Июня 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Алексей Белик назначен на должность председателя правительства Сахалинской области

Распоряжение об этом подписал глава региона Валерий Лимаренко

Ранее данное кадровое решение практически единогласно поддержали депутаты Сахалинской областной Думы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Алексей Васильевич за те полгода, что с ним работаем, сумел доказать свой профессионализм в самых разных вопросах. Мы стали единомышленниками. Это очень трудолюбивый и надежный человек, имеющий необходимый опыт работы, – отметил глава области, представляя Алексея Белика на заседании областной Думы.

Алексей Васильевич Белик окончил Кубанский государственный технологический университет, экономист по специальности "Финансы и кредит".

Карьеру начал в 2005 году в Министерстве сельского хозяйства РФ с должности специалиста 1 категории отдела контроля исполнения бюджета департамента финансов и отчетности. Позднее стал ведущим специалистом отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта, работал главным специалистом-экспертом отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта.

С 2006 по 2015 годы - работа в ОАО "Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию" главным специалистом по Приволжскому федеральному округу в департаменте по работе с контрагентами, руководителем проектов управления реализации жилищных программ департамента жилищного финансирования. В Агентстве также курировал реализацию пилотных программ департамента развития системы рефинансирования. После занял должность начальника управления региональной политики департамента корпоративного управления службы стратегического планирования и корпоративного управления.

С 2015 по 2016 годы – руководитель по реализации жилищных проектов и проектов социальной инфраструктуры АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке".

С 2016 года занимал должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска, министра экономического развития региона, заместителя председателя областного правительства и исполняющего обязанности председателя правительства. С 13 июня 2019 года Алексей Белик назначен на должность председателя правительства Сахалинской области.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Валерий Лимаренко  Алексей Белик  Сахалинская область 


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