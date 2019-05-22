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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алексей Белик назначен на должность председателя правительства Сахалинской области
Ранее данное кадровое решение практически единогласно поддержали депутаты Сахалинской областной Думы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Алексей Васильевич за те полгода, что с ним работаем, сумел доказать свой профессионализм в самых разных вопросах. Мы стали единомышленниками. Это очень трудолюбивый и надежный человек, имеющий необходимый опыт работы, – отметил глава области, представляя Алексея Белика на заседании областной Думы.
Алексей Васильевич Белик окончил Кубанский государственный технологический университет, экономист по специальности "Финансы и кредит".
Карьеру начал в 2005 году в Министерстве сельского хозяйства РФ с должности специалиста 1 категории отдела контроля исполнения бюджета департамента финансов и отчетности. Позднее стал ведущим специалистом отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта, работал главным специалистом-экспертом отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта.
С 2006 по 2015 годы - работа в ОАО "Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию" главным специалистом по Приволжскому федеральному округу в департаменте по работе с контрагентами, руководителем проектов управления реализации жилищных программ департамента жилищного финансирования. В Агентстве также курировал реализацию пилотных программ департамента развития системы рефинансирования. После занял должность начальника управления региональной политики департамента корпоративного управления службы стратегического планирования и корпоративного управления.
С 2015 по 2016 годы – руководитель по реализации жилищных проектов и проектов социальной инфраструктуры АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке".
С 2016 года занимал должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска, министра экономического развития региона, заместителя председателя областного правительства и исполняющего обязанности председателя правительства. С 13 июня 2019 года Алексей Белик назначен на должность председателя правительства Сахалинской области.
Женат, воспитывает двоих сыновей.
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