|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 17 Июня, 10:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
К работе в новой должности он приступит с начала следующей недели, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Исполняющий обязанности министра отметил, что в ближайшее время его деятельность будет связана с организацией работы в рамках реформы законодательства о государственных закупках.
"Изменения начнутся с 1 июля. Наша задача – эффективно выстроить работу с заказчиками в новых условиях, решать все сопутствующие сложности", - сказал Дмитрий Чалов.
Дмитрий Викторович Чалов родился в 1976 году в городе Уссурийск Приморского края. В 1998 году окончил Дальневосточную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".
В этом же году начал трудовую деятельность в департаменте социальной защиты населения администрации Сахалинской области. Впоследствии работал в региональном министерстве экономического развития, где занимал должности от главного специалиста до заместителя директора одного из профильных департаментов.
В 2016 году Дмитрий Чалов перешел в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области, где до последнего времени работал заместителем министра - директором департамента регулирования и информационного обеспечения контрактной системы.
Женат, воспитывает двух детей.
- В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
- Алексей Белик назначен на должность председателя правительства Сахалинской области
- На Сахалине новый комплекс по производству СПГ построят в Поронайске
- "Газпром" намерен на Сахалине строить и строить
- ФРДВ и ВЭБ-Лизинг профинансируют обновление подвижного железнодорожного состава на Сахалине
- Три новых дальневосточных рейса с 1 июня выполняются из Южно-Сахалинска
- "Сахалинская ярмарка" победила на конкурсе "Торговля России-2019"
- На Сахалине начался решающий этап перешивки железнодорожной колеи
- На Итурупе завершила работу 21-я медико-просветительская экспедиция "Рубежи России"
- Курильский бобтейл Кеша с Итурупа стал объектом паломничества отдыхающих и туристов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.