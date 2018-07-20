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Пятница| 17 Августа, 16:55 |
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На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
На Курилах рыбаки активно применяют новый способ рыболовства — близнецовый промысел. Это стало возможно после приобретения двух одинаковых СТР норвежской постройки "Торон" и "Торлэнд" ГК "Гидрострой", специализирующихся на промысле сардины иваси и скумбрии, сообщает ИА Sakh.com.
На Курилах побывала группа исландских специалистов, которые помогли рыбакам освоить новый способ рыбалки. Сегодня два экипажа СТР работают без наставников и доставляют на берег хорошие уловы.
Видео на сайте Sakhalin.tv
Главное достоинство близнецового лова — более щадящий способ добычи. Сардина иваси — рыба поверхностная, пугливая и очень нежная. Близнецовый трал — это большая площадь захвата рыбного косяка.
Суда выходят на рыбалку одновременно из бухты Крабовой, переход до точки постановки трала обычно занимает несколько часов. Всегда один ведущий, второй — ведомый. Первый передаёт другому через веревки-проводники часть трала — "крыло". В постановке, как и в выборке трала, участвует вся команда и занимает это около 30 минут. Расстояние между судами в этот ответственный момент от 20 до 50 метров. Далее суда расходятся на дистанцию около 350 метров. Теперь задача — удерживать это расстояние, соблюдая одинаковую скорость и курс.
Капитан ведущего судна по гидролокаторам контролирует скопление рыбы, следит за её заходом в трал. Далее срабатывает датчик наполнения кутца и капитан принимает решение о выборке трала. В это раз на "Тороне" это произошло всего за 1,5 часа.
Обычно в среднем процесс занимает от двух до пяти часов. Максимально трюм заполняется до 300 тонн рыбы. На СТРах 8 рыбных танков, в которые поочередно по рыбососу поступает рыба на половину с водой. Для нежного иваси важно соотношение 50:50 в отличие от более плотного минтая, где достаточно 30% воды.
Важно доставить сардину иваси на береговую переработку вовремя. На причале и в цеху всё готово для принятия улова. Уже через 20 минут свежая рыба на транспортёре. Сортировка, заморозка, хранение, консервирование. И самый вкусный финал — иваси специального посола по рецепту 1956 года от советских технологов.
Подобный вид рыбалки широко распространен в Исландии и в Европе вообще. На Дальнем Востоке России — это уникальная рыбалка, сложная и интересная.
Есть данные, что таким способом ловили рыбу в советское время, есть фотографии, но мастеров той добычи уже не осталось. Островные рыбаки продолжают лучшие традиции рыболовства. Пришло время скумбрии и сардины иваси. Наука прогнозируют хорошие подходы на ближайшие 20-25 лет.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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