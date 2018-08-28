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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 17 Сентября, 23:35 |
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18 соглашений подписал Сахалин на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Таковы главные итоги участия островной делегации в представительном международном мероприятии, которое проходило во Владивостоке.
Центральным событием в канун открытия форума стал запуск первого на Дальнем Востоке мини-завода по производству сжиженного природного газа производительностью около 13 тысяч тонн в год. Предприятие в селе Дальнем обеспечит экологически чистым топливом жилищно-коммунальную сферу отдаленных населенных пунктов области, в том числе и на Курильских островах.
Другое важное событие форума – подписание меморандума о сотрудничестве между региональным правительством, компанией «Сахалин Энерджи» и АО «Газпромбанк». Документ предусматривает создание индустриального парка, где будут сосредоточены производственные и сервисные компании, обеспечивающие эффективную и бесперебойную работу операторов нефтегазовых проектов.
– Объем финансирования этого проекта составит более 13,5 миллиардов рублей. Это даст возможность создания новых рабочих мест – планируется занять до 1600 специалистов нефтегазовой отрасли. Кроме того, индустриальный парк – это высокотехнологичная площадка с самыми современными технологиями и инновациями, которая будет приносить значительные налоговые отчисления в региональный бюджет, – отметил глава островной области Олег Кожемяко.
Кроме развития добывающей отрасли, региональные власти уделяют большое внимание несырьевому сектору экономики – сферам сельского хозяйства, спорта и туризма, строительства, информационных технологий. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на территории опережающего развития «Южная» практически полностью обеспечена потребность островитян в овощах закрытого грунта, мясной и молочной продукции.
Значительные достижения в сфере туризма связаны с территорией опережающего развития «Горный воздух» и одноименным спортивно-туристическим комплексом. Один из лучших горнолыжных курортов страны сегодня притягивает десятки тысяч туристов не только из российских регионов, но и зарубежных стран.
При поддержке областных властей инвесторы уже возводят на «Горном воздухе» гостиницы, шале, бальнеологический комплекс по японской технологии. По соглашению, заключенному в рамках Восточного экономического форума, компания «Горная Ривьера» построит у подножия горы Большевик малоэтажный жилой городок с гостиницей и коттеджами, SPA-комплексом, баней и рестораном. А в средней части горы крупная международная гостиничная сеть «Азимут хотелс компани» планирует возвести трехзвездочный отель на 150 номеров.
Рост туристической привлекательности островного региона также связан с I зимними международными играми «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в феврале 2019 года. В состав оргкомитета масштабных соревнований войдет министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.
Форум во Владивостоке является также глобальной коммуникационной площадкой, где островной регион успешно представил свои экономические достижения и перспективные инвестиционные проекты для бизнесменов из России, Европы и Азии.
– В сахалинском павильоне можно было познакомиться, например, с разработками островного конструкторского бюро для проведения глубоководных эхолокационных измерений, а также энергоэффективными оконными блоками, которые производятся на Сахалине и экспортируются на зарубежные рынки, в том числе в Японию. Достижения рыбной отрасли презентовали проекты завода на Шикотане, одного из самых технологичных в России. На острове удалось максимально сократить время переработки рыбы, при этом, сохраняя высокое качество продукции, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Павильон островной области в виде двух гигантских набегающих на сушу морских волн стал одним из самых посещаемых на острове Русском, во Владивостоке. Гости могли попробовать свежее молоко, которое разливал по стаканам робот-бармен спуститься по склонам «Горного воздуха» с помощью очков виртуальной реальности. Представительницы прекрасного пола фотографировались в платье-букете, составленном из сахалинских цветов.
– Восточный экономический форум для Сахалинской области прошел продуктивно. Соглашения, которые мы подписали, дадут импульс к развитию островной экономики, обеспечат высокое качество жизни сахалинцев и курильчан. Мы видим, как успешно воплощаются в жизнь заключенные в прошлые годы соглашения о сотрудничестве. При участии инвесторов сейчас строятся бальнеологический курорт «Хонока», животноводческие комплексы. Сегодня первостепенное значение для нас имеют создание индустриального парка, достижение прямого диалога между властью и бизнесом. Конечно, нельзя забывать о развитии туристической отрасли, совершенствовании спортивной инфраструктуры, которая в последующем будет использована для подготовки Олимпийской сборной, о чем сказал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, – подвел итог Олег Кожемяко.
На фото: Центральным событием в канун открытия форума стал запуск первого на Дальнем Востоке мини-завода по производству сжиженного природного газа производительностью около 13 тысяч тонн в год.
Автор фото - Марина Божко.
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