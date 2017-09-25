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Среда| 18 Октября, 20:01 |
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На Сахалине на птицефабрике "Островная" заселили новый птичник на 40 тысяч кур-несушек
Накануне, во время поездки по объектам сельского хозяйства, новый птичник осмотрел глава островного региона Олег Кожемяко.
В просторном и светлом помещении клетки для несушек установлены в несколько рядов. Оптимальный режим температуры и влажности поддерживает система микроклимата – повсюду установлены чувствительные датчики.
Компьютер следит за питанием пернатых – в часы кормления срабатывает автоматика, а также за сбором яиц, рассказал руководитель птицефабрики Сергей Добреля. В птичник уже заселили кур-несушек. По расчетам ежегодно он будет производить 12 миллионов штук яиц.
Ранее в этом году на предприятии запустили еще одно подобное промышленное помещение на 80 тысяч кур-несушек. Всего после реконструкции цехов на «Островной» будет 7 корпусов общей вместительностью 450 тысяч голов кур-несушек клеточного содержания.
В следующем году на птицефабрике запланировано строительство инкубатора и двух зданий для обеспечения ремонтным молодняком яичного направления. Предусмотрено и дополнительное благоустройство территории, включая асфальтирование дорог и подъездных площадок, обустройство тротуаров, озеленение, установка ограждения и системы освещения.
- Главная задача по наращиванию объемов производства сельхозпродукции на птицефабрике «Островная» последовательно выполняется, - резюмировал губернатор. – Ввод двух новых цехов яичного направления позволит уже в следующем году произвести на Сахалине 120 миллионов штук яиц, полностью обеспечив потребности жителей.
Предприятие продолжит и увеличивать объемы производства бройлеров. К концу 2017-го «Островная» намерена выйти на показатель в 2 тысячи тонн мяса птицы. А в последующие годы нарастить его в пять раз.
Сегодня по поручению Олега Кожемяко птицефабрика, а также ряд других сахалинских сельхозтоваропроизводителей с государственным капиталом формируют программы для дальнейшего устойчивого развития и повышения рентабельности производства. Это является важным условием для наращивания на островном рынке доли местной продукции. Другая важнейшая задача, по мнению главы региона, - направлять в больших объемах качественное продовольствие в учреждения социальной сферы - школы, детские сады и больницы Сахалина и Курил.
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