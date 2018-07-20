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17 Ноября 2012, 15:52 | Регион сегодня

Сахалинская область берет курс на лидерство по уровню инвестиционной привлекательности

С 12 по 15 ноября успешно прошли Дни Сахалинской области в Государственной Думе РФ. Мероприятие посетили первые лица региона: губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, председатель Сахалинской областной Думы Владимир Ефремов, депутаты Государственной Думы, члены Сахалинской делегации. Дни Сахалинской области были открыты выставкой-презентацией в формате интеллектуального кафе и докладом губернатора, а продолжились работой в тематических секциях.

Участники круглых столов рассмотрели ряд особо значимых для островного региона вопросов, большое внимание уделили экономической политике, транспортно-логистическому вопросу, развитию спортивной инфраструктуры и рыбохозяйственномукомплексу.

Досье: Сахалинская область - одна из самых динамично развивающихся и привлекательных для инвесторов территорий России: только в 2012 году на стадии реализации находятся 14 крупномасштабных проектов, а в ближайшие 5 лет будет запущено еще порядка 10. Эти и многие другие вопросы вошли в повестку для обсуждения в рамках мероприятия Дни Сахалинской области в Государственной Думе РФ, приуроченного к 65-летию региона.

«2012 год - для Сахалина юбилейный, так как  регион и его жители отмечают 65-летие. К этой знаменательной дате Сахалинская область подошла сильным и развитым регионом, на территории которого реализуются крупнейшие инвестиционные проекты и внедряются передовые технические решения. Это серьезный результат  в освоении стратегически важной для России территории.

Мы открыты для развития новых направлений, реализации новых инвестиционных проектов. Для этого мы продолжаем создавать все необходимые условия: активно развиваем транспортную инфраструктуру, интегрируемся в пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, ведем переговоры с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами по всему миру», — завил на открытии Дней Сахалинской области в Государственной Думе Александр Хорошавин.

Сахалинская область берет курс на лидерство по уровню инвестиционной привлекательности среди регионов России. В 2012 году регион стал уверенным лидером по объемам инвестиций в основной капитал и строительных работ на душу населения. На протяжении ряда лет Сахалин занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона, а в рейтинге инвестиционной привлекательности область оказалась на 5 месте в стране.  Рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования наблюдается с 2000 года. В 2011 году объем инвестиций в основной капитал серьезно увеличился и составил 181,3 млрд рублей, или 136,6 % к уровню 2010 года.

Активизация инвестиционной деятельности происходит благодаря успешной реализации специальных долгосрочных программ развития инвестиционного потенциала, успешно работает областной закон о государственной поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Всемирно известные нефтегазовые проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3» позволили региону переосмыслить свою роль, поставить амбициозные цели, достичь позитивных результатов. Но, помимо использования природного богатства, Сахалинская область придерживается стратегии диверсификации потенциала региона, продвигая и другие его конкурентные преимущества, например, туризм и спорт.

За последние пять лет объем туристских услуг в регионе увеличился  в 2,5 раза и в 2011 году составил 364,1 млн рублей. Программа  по развитию внутреннего и выездного  туризма Сахалинской области на ближайшие пять лет включает в себя целый комплекс преобразований,  в том числе создание рекреационных и историко-культурных туристских зон, оздоровительных баз, круизной инфраструктуры, благоустройство территорий исторических памятников и пляжных территорий, оборудование экологических троп, строительство этнографических музеев и т.д. 

На программу с 2013 по 2018 годы планируется потратить 2,4 млрдрублей, в том числе 1,3 млрдрублей из внебюджетных источников. Предполагается, что сумма налоговых поступлений от туристской деятельности региона к 2018 году должна возрасти в два раза и составить 32,3 млн рублей, а объем внутреннего туристского потока в Сахалинскую область вырасти до 330 тысяч человек в год. 

Особое внимание будет уделено широкомасштабной модернизации спортивно-туристского комплекса «Горный воздух», будущего центра по подготовке олимпийской сборной РФ по зимним видам спорта к Олимпиаде-2018. Развитие СТК «Горный воздух» предусматривает строительство новых спортивных сооружений, а также укрепление материально-технической базы имеющихся спортивных сооружений, позволяющих заниматься зимними видами спорта широкому кругу горожан, вести подготовку спортивного резерва, проводить крупные спортивные соревнования и праздники. В планах Правительства Сахалинской области - придать «Горному воздуху» статус одного из ведущих олимпийских центров России по подготовке спортсменов по зимним видам спорта. По оценкам экспертов, стоимость работ составит почти 3 млрд рублей. 

Сахалинская область – рыбный край России: на ее долю приходится около 15% улова рыбы и добычи других морепродуктов в нашей стране. По мнению представителей региона, принятие закона об аквакультуре откроет возможности для организации высокорентабельных производств по разведению моллюсков и рыбы силами крупных, средних и малых предприятий. 

Одним из наиболее интересных инвестиционных проектов региона до 2025 года станет создание объектов искусственного воспроизводства водно-биологических ресурсов на Курильских островах и о. Сахалин. Предполагается, что его реализация обойдется в 8,4 млрд рублей. Рассматривается вопрос о передаче государственных рыборазводных заводов частным инвесторам на условиях концессионных соглашений или аренды с инвестиционными обязательствами. В рамках государственной программы Сахалинской области будут предусмотрены мероприятия по стимулированию строительства частных рыборазводных заводов.

Логика и динамика развития региона требуют поддержки реализации региональной политики на федеральном уровне, что и стало одной из важных задач встречи. В рамках презентаций первых лиц региона, интерактивной выставки и тематических секций все внимание законодателей было акцентировано на трех приоритетных для региона вопросах: инфраструктуре, аквакультуре и качестве жизни. Были детально обсуждены проекты, непосредственно связанные с их решением, и достигнут ряд договоренностей. 

Итоги Дней Сахалинской области в Государственной Думе: По итогам расширенного заседания комитета по транспорту было принято решение поддержать просьбу руководства Сахалинской области о переносе начала финансирования подготовительных работ по строительству моста с материка на Сахалин – в объеме 10,8 миллиарда рублей — с 2015 на 2013 год. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между областной Сахалинской Думой и Комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии, цель которого наладить взаимодействие между ГД и депутатами региональных законодательных собраний. Кроме того, Комитет по спорту, физической культуре и молодежной политике поддержал идею внесения сахалинского центра по подготовке сборной России к Олимпиаде-2018 в Федеральную целевую программу. Участники Дней Сахалинской области в Государственной Думе отметили знаковость принятых решений и подчеркнули важность подобных мероприятий для регионального развития, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области. 

Теги: инвестиции 


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