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На Сахалине начал работу новый консервный завод с ежемесячной мощностью 900 тыс. банок сайры и горбуши
В торжественной церемонии открытия нового производства приняли участие губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, член Совета Федерации от Сахалинской области Александр Верховский, глава муниципального образования Корсаковский городской округ Лада Мудрова.
Проект реализовывался на условиях государственно-частного партнерства совместно правительством Сахалинской области и ЗАО «Гидрострой».
Досье: "Гидрострой" в 2010 году разработал проект под названием "Создание мощностей по увеличению добычи водных биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории с ее последующей переработкой на береговых мощностях", реализация которого могла быть осуществлена на условиях государственно-частного партнерства. Стоимость проекта - более 1 млрд рублей. Предполагалось строительство глубоководного причала в бухте Крабозоводская (Шикотан), откуда рыба после первичной обработки отправлялась в Корсаков, а затем в Озерское на новый консервный завод. Правительство Сахалинской области вошло в проект и выделило около 370 млн руб. на строительство глубоководного причала.
Запуск нового консервного завода, на наладке которого работала бригада специалистов из Германии и США, стал заключительным звеном в воплощении идеи формирования на территории региона полноценного кластера в рыбохозяйственном комплексе - от искусственного воспроизводства до продвижения готовой продукции на рынке. Ранее были построены глубоководный причал на о. Шикотан и холодильник в Корсакове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.
- Новый консервный завод - это одно из самых современных производств в Сахалинской области, где нашли свое применение лучшие технологии шести стран мира: России, Южной Кореи, Швеции, Испании, Германии и США. Благодаря вводу завода в Озерском создано около 50 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. Рыбопродукция, прежде всего, пойдет на рынок островного региона, - сказал Александр Хорошавин.
Одновременно с открытием консервного производства на рынке появится новый бренд - «Курильский берег». Островная рыбопродукция может приобретаться Росрезервом, считает губернатор. В настоящее время этот вопрос прорабатывается: в Администрации Президента РФ создана рабочая группа, ведутся соответствующие переговоры с Росрезервом.
Досье: На предприятии ООО «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» будут выпускаться натуральные консервы – сайра и горбуша, объемы производства составят 40 тысяч банок в смену, 880 тысяч в месяц. Главная особенность производственной линии - автоматическая дефростация. Процесс стерилизации продукции, наполнения и экитирования консервных банок полностью автоматизирован.
Как сказал генеральный директор ЗАО "Гидрострой" Юрий Светликов, уже сейчас рассматривается возможность увеличения мощности производства и расширения ассортимента, в частности, выпуск консеров паштетной группы. Новый бренд "Курильский берег" будет продвигаться и через собственную торговую сеть, которую компания планирует создать.
Что касается перспектив развития Озерского, то здесь в ближайшие годы планируется провести серьезный объем работ по строительству дорог и жилья, благоустройству. Также рассматриваются вопросы по возведению быстровозводимого спорткомплекса в данном насаленном пункте и берегоукреплению.
DVkapital.Ru, Дальний Восток. Фото Ольги Куликовой.
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