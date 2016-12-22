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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владимир Путин предложил ввести режим свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо
С инициативой об установлении режима свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо выступил Президент России Владимир Путин, находящийся в Японии с официальным визитом. Глава российского государства также обсудил с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ вопросы совместной экономической деятельности двух стран в условиях специального режима на Южных Курилах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
По мнению сахалинского губернатора, эти шаги позволят вывести на новый уровень межрегиональные связи между Сахалинской областью и Хоккайдо, создав условия для развития сотрудничества по целому ряду направлений.
- Введение такого режима уже в самой ближайшей перспективе способно привести к ощутимому росту взаимных туристических потоков, укреплению связей между деловыми кругами Сахалина и Хоккайдо, оживлению деловой активности на Курильских островах, - сказал в интервью журналистам Олег Кожемяко. - Думаю, уже следующий год покажет подъем делового и экономического сотрудничества, расширение культурных и гуманитарных связей между регионами. Очевидно, что это принесет серьезные выгоды обоим государствам.
Глава области также сообщил, что ранее сахалинские власти обращались с предложением о введении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо в МИД России. По этому вопросу были проведены конструктивные переговоры с японской стороной, в том числе в Посольстве Японии в России и с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси.
- Было найдено общее понимание о целесообразности такого решения. Безусловно, потребуется определенное время для его перевода в практическую плоскость. Но и уже сегодня сделаны первые шаги, связанные с упрощением процедуры получения туристических виз, продлением сроков их действия до полугода, а также бизнес-виз, которые выдаются на период до 5 лет, - отметил губернатор.
По его словам, в настоящее время власти Сахалина совместно с губернаторством Хоккайдо работают над вопросами улучшения транспортного сообщения между регионами. Областное правительство готово рассмотреть предложения как от российских, так и зарубежных бизнесменов по организации морской линии между сахалинским городом Корсаков и ближайшим от столицы Хоккайдо Саппоро портом.
- Думаю, это было бы интересно жителям регионов. Чем больше у нас будет возможностей для транспортного сообщения, тем легче будет бизнесу реализовывать свои планы. Поэтому данное направление мы со своей стороны будем всячески развивать, - завершил мысль Олег Кожемяко.
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