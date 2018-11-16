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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине назначен и.о. председателя правительства
– Мы видим правительство, работающее эффективно, и нужно сделать так, чтобы движение было только к развитию и в интересах жителей Сахалина и Курил. Веру Георгиевну ждут большие и серьезные дела, и я хочу ее с этим поздравить, – сказал Валерий Лимаренко, вручив коллеге цветы. – Документы о назначении заместителем председателя правительства Белика Алексея Васильевича на новую должность я подпишу сегодня.
Напомним, Вера Щербина с сентября 2015 года являлась первым заместителем председателя правительства Сахалинской области. В январе 2016 года она была назначена председателем правительства островного региона, сообщили журналу "Дальневотосчный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Хочу поблагодарить за понимание временно исполняющего обязанности губернатора и коллег, которые работали со мной все это время. Мы вместе достигали успехов и преодолевали возникающие трудности. Уверена, что все положительные практики, которые уже внедрены в регионе будут продолжены, – сказала Вера Щербина.
Досье "Дальневосточного капитала": Белик Алексей Васильевич окончил Кубанский государственный технологический университет, экономист по специальности «Финансы и кредит». С 2005 по 2006 годы работал специалистом 1 категории отдела контроля исполнения бюджета департамента финансов и отчетности, ведущий специалист отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта, главный специалист-эксперт отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва.
С 2006 по 2015 годы был главным специалистом по Приволжскому федеральному округу в департаменте по работе с контрагентами, руководитель проекта управления реализации жилищных проектов департамента жилищного финансирования, руководитель проекта управления реализации пилотных проектов департамента развития системы рефинансирования, начальник отдела организации работы и поддержки инфраструктуры Управления развития инфраструктуры, начальник управления региональной политики департамента корпоративного управления службы стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», г. Москва.
С 2015 по 2016 годы – руководитель по реализации жилищных проектов и проектов социальной инфраструктуры АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», г. Москва.
В Сахалинской области Александр Белик начал работать в должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска в 2016 году. В 2017 был назначен министром экономического развития Сахалинской области, затем – на должность заместителя председателя регионального правительства.
Женат, воспитывает двоих сыновей.
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