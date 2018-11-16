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Понедельник| 17 Декабря, 17:10 |
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Нефтегазовый индустриальный парк позволит создать более 1600 рабочих мест на Сахалине
- Если говорить об отдаче проекта для области, то в рамках его реализации будет создано более 1600 новых рабочих мест, региональный бюджет получит дополнительные поступления – более 594 миллионов рублей за 10 лет. Безусловно, мы заинтересованы в создании индустриального парка. Поэтому областное правительство оказывает компании поддержку в осуществлении проекта, - отметил глава региона Валерий Лимаренко, который принял участие в сегодняшней торжественной церемонии. - Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для предпринимательской деятельности – один из приоритетов работы областной власти, - добавил он.
Индустриальный парк представляет собой территорию площадью 70 гектаров, где будут располагаться производственные, складские, вспомогательные мощности и социально-бытовые объекты сервисных компаний, которые обслуживают нефтегазовые месторождения острова Сахалин. Площадку обеспечат энергоносителями и необходимой инфраструктурой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Основная идея проекта - создание центра нефтегазового сервиса в Сахалинской области. Разные подрядчики будут работать в единой среде и обеспечивать безопасность своих услуг. Проект сбалансирован и учитывает интересы всех сторон и будет способствовать увеличению мультипликативного эффекта в развитии региона, - сказал главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков.
Идея создания индустриального парка для нефтегазовой отрасли на Сахалине возникла в 2013 году. В начале 2016 года проект перешел в стадию разработки технико-экономического обоснования, а уже в сентябре текущего года на площадке Восточного экономического форума был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией «Сахалин Энерджи», правительством Сахалинской области и «Газпромбанком».
На первом этапе в парке планируют разместить отапливаемый склад, модульные офисы и пять цехов, предназначенных для ремонта тяжелой техники, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, клапанов, бурового оборудования, а также проведения лабораторных тестов, сварочных, токарных, покрасочных, пескоструйных и дробеструйных работ, металлообработки, изготовления и сборки металлоконструкций.
Мировой опыт свидетельствует о том, что реализация таких парков позволяет вести освоение природных ресурсов с высокой эффективностью. Успешное развитие проекта – это новые рабочие места, новые компетенции и новые возможности для развития островного региона.
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