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На Сахалине состоятся первые зимние игры "Дети Азии"
Губернатор островного региона Олег Кожемяко и министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев отстаивали право на проведение первых международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине. Конкурентами островного региона стали Хабаровский и Красноярский края, а также Якутия. Предпочтение было отдано Сахалинской области.
Впервые предложение о проведение «Детей Азии» было высказано в прошлом году президентом Международного комитета игр Дмитрием Глушко. Предложение поддержал губернатор Олег Кожемяко. С рабочим визитом Дмитрий Глушко и его коллеги побывали на Сахалине в ноябре прошлого года. Тогда комиссия осмотрела имеющиеся и строящиеся спортивные объекты. С повторным визитом члены комиссии прибудут в регион в феврале.
Планируется, что в ходе зимних игр «Дети Азии» соревнования будут проводиться по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, биатлону и лыжным гонкам.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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