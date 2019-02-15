|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 19 Февраля, 00:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первые в истории зимние игры "Дети Азии" завершились на Сахалине
На стадионе "Спартак" Южно-Сахалинска состоялась красочная церемония закрытия масштабных соревнований, которая стала кульминацией большого спортивного праздника.
Яркое шоу, собравшее несколько тысяч зрителей, подготовила внушительная постановочная группа: артисты, художники, режиссеры, декораторы и строители, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Церемонию открыло выступление известного якутского ансамбля танца «Гулун». Далее свои творческие номера показали коллективы балета на льду из Москвы и Санкт-Петербурга, местные творческие силы. Бурными овациями зрители встретили выступление столичного гостя Влада Топалова и взмывшие вслед за этим в вечернее небо огни фейерверка.
После того, как был спущен официальный флаг игр, об их закрытии объявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
— Первые зимние Международные игры «Дети Азии» завершены! И я искренне благодарю всех, кто сделал эти соревнования настоящим праздником. Мы увидели зрелищные состязания, накал спортивной борьбы. Ребята показали огромную волю к победе. Но самым ценным стала атмосфера дружбы, которая царила в дни соревнований. Надеюсь, что Сахалин оставил в сердцах наших гостей самые приятные впечатления. Мы всегда будем рады видеть вас снова, — обратился Валерий Лимаренко к собравшимся.
Почетный гость игр, легенда мирового хоккея и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил великолепную организацию соревнований на Сахалине.
— Я в восторге от того, что увидел на острове. Это фантастическая атмосфера настоящего спортивного праздника. Спасибо сахалинцам, за то, что стали родоначальниками новой спортивной традиции в России, организовав первые зимние игры «Дети Азии». На островной земле родилась большая спортивная семья. Уверен, что дети, участвовавшие в играх, станут друзьями на долгие годы, а мы, взрослые, последуем их примеру, — сказал Вячеслав Фетисов.
Участниками первых зимних игр «Дети Азии» на Сахалине, которые прошли под патронатом Международного олимпийского комитета и эгидой ЮНЕСКО, стали 1196 спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из Сахалинской области, Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортостана, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Спортсмены разыграли 93 комплекта медалей в восьми видах спорта — горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
Сборная Сахалинской области в общем медальном зачете игр заняла третье место. У островных спортсменов - 26 наград различного достоинства. На первой позиции расположилась команда Уральского федерального округа, на второй – Москвы.
К «Детям Азии» на Сахалине была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске построили уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, провели реконструкцию сноуборд-парка, трамплинного комплекса. На всех объектах, где проходили соревнования, было полностью обновлено оборудование. Все это будет активно использоваться и после соревнований.
- Сахалинская область доказала, что может принимать крупные международные соревнования. Только в волонтерской программе игр было задействовано 1000 человек, в том числе из других регионов России и иностранных государств. Ребята работали атташе спортивных команд, переводчиками, гидами, помогали на спортивных объектах, - отметил президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко. – Следующие зимние игры пройдут в 2021 году и сейчас решается вопрос о месте их проведения. Среди претендентов - несколько регионов России и стран Азии. Принимать соревнования в 2021 году хочет и Сахалин. Я уверен, что это самое лучшее место для игр.
Дмитрий Глушко добавил, что сейчас успешный опыт проведения первых зимних игр «Дети Азии» у Сахалинской области перенимают делегации из Монголии и Кемеровской области.
- Первому в России заводу по производству СПГ исполнилось 10 лет
- На Сахалине реализован первый инвестпроект в ТОР "Горный воздух"
- Первые в истории зимние игры "Дети Азии" завершились на Сахалине
- Сахалинские власти сосредоточатся на развитии несырьевых отраслей экономики
- В районах Сахалинской области предложили места для свободного вылова горбуши
- На Сахалине реализован первый инвестиционный проект, получивший статус резидента ТОР "Горный воздух"
- В Сахалинской области расширят сеть социальных магазинов
- Резидент территории опережающего развития вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
- Власти Сахалина выделили 300 млн рублей на поддержку бизнеса
- В Сахалинской области стартуют ярмарки нового формата
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.