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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 18 Февраля, 23:08 |
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Первому в России заводу по производству СПГ исполнилось 10 лет
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2», оператором которого является компания «Сахалин Энерджи», был запущен в феврале 2009 года. В 2010 году он уже вышел на полную проектную мощность – 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем реализация программы оптимизации работы помогла увеличить производство на 20%.
Эти достижения стали возможными благодаря многолетним усилиям Российской Федерации, Сахалинской области, акционеров компании. Как отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко: «Десять лет назад начался новый значимый этап развития российской газовой отрасли. В островном регионе были созданы самые современные высокоэффективные производственные мощности с привлечением новейших технологий. Именно поэтому Сахалин стал примером для всех новых СПГ-проектов, которые сегодня реализуются от Балтики до Заполярья».
Его ввод в эксплуатацию проложил новый энергетический маршрут для нашей страны, укрепив геополитическое влияние России как страны-поставщика энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Удаленный и экономически сложный регион стал новой газовой провинцией международного значения.
Роман Дашков, главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи», поздравил сотрудников завода с юбилеем и поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта.
«Вам пришлось столкнуться со многими трудностями, все они были успешно преодолены благодаря вашему упорству, подкрепленному верой в преимущества проекта «Сахалин-2». Наш завод и сегодня остается одним из самых передовых и современных видов производства, которое отвечает самым высоким стандартам», – отметил он.
Компания поставляет сжиженный газ в Японию, Южную Корею, Китай, Индию, Таиланд, Тайвань и Кувейт.
Досье "Дальневосточного капитала": «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») является оператором проекта «Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов с мощной инфраструктурой добычи, транспортировки и переработки природных углеводородов. Компания является экспортером нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Созданная компанией инфраструктура проекта включает, в частности, три морских ледостойких платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят около 280 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, общей протяженностью около 1600 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый в России крупнотоннажный завод по производству сжиженного природного газа, который производит более 3,6% мирового объема СПГ. Акционерами «Сахалин Энерджи» являются ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Роял Датч Шелл» (27,5% - 1 акция), «Мицуи» (12,5%) и «Мицубиси» (10%). С более подробной информацией о компании можно ознакомиться на ее официальном интернет-сайте по адресу: www.sakhalinenergy.com
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