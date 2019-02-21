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18 Марта 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Стенд Сахалинской области занял первое место на международной туристической выставке

Презентация туристического потенциала Сахалина и Курил была признана лучшей на Московской международной туристической выставке (MITT)

Мероприятие в «Экспоцентре» посетил глава региона Валерий Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

MITT, которая входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира, проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Ежегодно лучшие представители туристического бизнеса России и мира демонстрируют здесь новые программы в канун туристического сезона.

– У Сахалинской области огромный туристический потенциал, который нужно раскрывать не только для жителей России, но и зарубежных стран. И международная выставка – важный шаг в этом направлении, – отметил Валерий Лимаренко.

Стенд Сахалинской области представляет собой двухэтажную конструкцию в виде корабля. Нос корабля – стойка регионального туристско-информационного центра, вдоль палубы расположились туроператоры. В конструкции обустроили небольшую кухню. Шеф-повар гостиницы «Мега Палас» представлял аутентичные островные блюда, где соединились кулинарные традиции России, Кореи и Японии.

В MITT приняли участие сотрудники семи региональных туроператоров – «Би-томо», «Амист», «Омега плюс», «Гидрострой тур», «Мега тур», «Содружество» и «Друзья-походники». На встрече врио губернатора области с представителями туристического бизнеса обсуждались основные направления развития отрасли на Сахалине и Курилах.

– Туристическая привлекательность региона начинается с транспортной доступности. В этой связи большое внимание мы уделяем авиационному сообщению – люди должны летать чаще, дешевле и комфортнее. В 2020 году в Южно-Сахалинске будет введен новый современный аэровокзал, который сможет принимать до 5,8 миллионов пассажиров в год. Возможности  нынешнего – 1,2 миллиона человек, – сказал Валерий Лимаренко.

С этого года для перелетов в Сахалинской области введен единый тариф для всех граждан – вне зависимости от места их регистрации. Впервые вертолетные рейсы связали Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Кроме того, с июня за счет дотаций из областного бюджета будет расширена сеть межрегиональных маршрутов. К действующим линиям до Хабаровска и Владивостока добавятся рейсы в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, Петропавловск-Камчатский.

С началом летней навигации будет удвоено количество рейсов в Москву. Между столицей и Южно-Сахалинском начнут летать самые вместительные самолеты, способные принять на борт более 450 человек.

По мнению главы региона, повысить транспортную доступность позволило бы введение сниженных авиатарифов для сахалинских туроператоров при продаже пакетов, куда входят перелет, проживание в гостинице и туристические услуги. Зимой это может быть горнолыжный отдых, а в теплое время года – знакомство с уникальными природными достопримечательностями.

Кроме воздушного направления, внимание уделяется также морскому. Строительство причальной стенки и современного морвокзала в Корсакове позволит принимать круизные суда из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также на встрече с туроператорами был затронут вопрос благоустройства популярных у жителей и гостей островной области природных достопримечательностей. В 2019 году из регионального бюджета на эти цели выделено более 300 миллионов рублей.

Представители туристического бизнеса подчеркнули важность работы по установке навигационных табличек на популярных туристических маршрутах. На сегодняшний день в регионе установлено уже более 120 знаков туристской навигации, и в 2019 году эта работа будет усилена.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: mitt  Сахалинская область  Курилы 


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