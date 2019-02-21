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18 Марта 2019, 09:30 | Регион сегодня |

На Сахалине расширяют сеть газовых заправок и компенсируют затраты на переоборудование машин

В Южно-Сахалинске идет строительство второй газозаправочной станции для автомобилей

Ежегодно она будет выпускать до 6 миллионов кубометров газа, что на треть больше, чем производит первая станция. Возводит объект компания «Газпром газомоторное топливо», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Поручение ускорить газификацию Сахалинской области и перевод автотранспорта на экологически чистое топливо ранее дал врио губернатора Валерий Лимаренко. На начало 2019 года на Сахалине зарегистрировано 518 автомобилей, использующих «голубое» топливо. Глава региона поставил задачу уже к концу этого года удвоить на Сахалине количество машин, которые используют газ.

На сегодняшний день автотранспорт – один из основных источников загрязнения воздуха. Для улучшения экологической обстановки в регионе важно решить задачу по переводу машин на «голубое» топливо. Уже к концу этого года на газе в Сахалинской области будет ездить более 1 тысячи машин. Для этого в регионе строятся новые газозаправочные станции. В 4 квартале этого года будет введена в эксплуатацию уже вторая газовая заправка в Южно-Сахалинске, а до 2025 на острове планируют открыть 9 таких объектов.

Три из них будут работать в областном центре, по одной – в Тымовском, Макарове, Поронайске, Корсакове, Долинске и Ногликах. Планируется расширить и практику использования передвижных заправщиков. Пока одна такая машина доставляет газомоторное топливо в Корсаков, где его использует общественный транспорт и техника местного совхоза. В 2019 году в регионе начнут использовать второй передвижной газовый заправщик - для обеспечения топливом Невельска и Холмска. Позднее такая техника появится в Аниве, Смирных, Охе и Ильинском.

На экологически чистое топливо в регионе уже перешли 518 автомобилей. Это частные машины жителей, а также общественный и коммунальный транспорт, техника сельхозпредприятий.

Водители отмечают выгоду использования газа. Его кубометр эквивалентен литру бензина, при этом стоимость примерно втрое меньше. Другое важное преимущество используемого метана с сахалинских месторождений - при его сжигании в окружающую среду выбрасывается в 10 раз меньше токсичных веществ в сравнении с традиционным горючим.

Жителям Сахалинской области сегодня возмещается 70 процентов всех затрат на переоборудование автомобилей на газ, а льготным категориям – 100 процентов. Также для автолюбителей, использующих газомоторное топливо, наполовину снижен транспортный налог.

- Использовать газ для меня оптимально. Прежде всего, это экономия семейного бюджета. Ну, и, конечно, важна экология. В нашем городе очень много машин, все это отражается на воздухе. Рассчитываю, что со временем машин на газе будет больше, и очень хорошо, что решено строить газовые заправки не только в Южно-Сахалинске, но и в районах, - поделился Михаил Ситников, автолюбитель из областного центра.

По словам Сергея Мущенко, заправщика газозаправочной станции на проспекте Мира, в этом году регистрируется резкий приток посетителей.

- Наша станция рассчитана на 150 заправок в день. Конечно, пока очередей нет, но количество машин, работающих на газе, растет. Помимо муниципальной техники к нам все чаще приезжают простые сахалинцы, которые переоборудовали свои автомобили. Работы с каждым днем заметно прибавляется, - рассказал Сергей Мущенко.

За счет средств областного бюджета в регионе продолжается закупка газобаллонной автобусной и коммунальной техники. В этом году машины, работающие на газе, приобретут для Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска и Холмска. Всего планируется закупить 32 автомобиля для жилищно-коммунального комплекса и 7 автобусов.

Напомним, задачу по переводу техники на газовое топливо в Послании Федеральному Собранию поставил Президент страны Владимир Путин.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сахалин  газовые заправки 


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