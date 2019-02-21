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18 Марта 2019, 09:45 | Регион сегодня |

В Ленинградской области заложен киль нового судна для морского сообщения между Сахалином и Курилами

Торжественная церемония состоялась на Невском судостроительно–судоремонтном заводе

Это головное судно в серии из двух грузопассажирских теплоходов, которые будут работать на курильском направлении.

По мнению главы региона Валерия Лимаренко, с вводом в эксплуатацию двух грузопассажирских судов значительно возрастёт транспортная доступность Курильских островов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- На сегодняшний день это очень актуальный вопрос – на данном направлении пока курсирует только одно грузопассажирское судно «Игорь Фархутдинов» и жители области ждут, когда теплоходы нового поколения выйдут в рейс. Это позволит обеспечить бесперебойные круглогодичные перевозки на морской линии, которая связывает Сахалин с Курильскими островами, - подчеркнул Валерий Лимаренко. 

За основу при строительстве транспортных средств взят проект арктического спасательного судна с повышенной ледопроходимостью длиной 75 и шириной 16 метров. Теплоходы будут предназначены для перевозки 146 пассажиров, а также грузов, в том числе рефрижераторных. На палубе предусмотрены места для размещения 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. За счет подруливающих устройств и 2 винтов суда будут иметь улучшенные маневренные качества и развивать скорость свыше 14 узлов. Их оснастят собственными средствами погрузки и выгрузки на необорудованные кранами причалы. 

Внутри помимо кают для пассажиров оборудуют ресторан и помещения медицинского назначения, в том числе стационар на два койко-места и амбулаторию. Кроме того, будут обеспечены необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил гендиректор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов, к спуску на воду головное грузопассажирское судно нового поколения будет готово уже в следующем году. Закладка второго теплохода состоится через месяц. 

Стоимость строительства обоих судов - около 4,7 миллиарда. В соответствии с договором между заводом и заказчиком - АО «Сахалинлизингфлот» - теплоходы для Сахалинской области должны быть построены до 31 декабря 2020 года.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: кораблестроение  Курилы  Сахалин  Ленинградская область 


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