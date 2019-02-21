|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 18 Марта, 15:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Ленинградской области заложен киль нового судна для морского сообщения между Сахалином и Курилами
Это головное судно в серии из двух грузопассажирских теплоходов, которые будут работать на курильском направлении.
По мнению главы региона Валерия Лимаренко, с вводом в эксплуатацию двух грузопассажирских судов значительно возрастёт транспортная доступность Курильских островов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- На сегодняшний день это очень актуальный вопрос – на данном направлении пока курсирует только одно грузопассажирское судно «Игорь Фархутдинов» и жители области ждут, когда теплоходы нового поколения выйдут в рейс. Это позволит обеспечить бесперебойные круглогодичные перевозки на морской линии, которая связывает Сахалин с Курильскими островами, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
За основу при строительстве транспортных средств взят проект арктического спасательного судна с повышенной ледопроходимостью длиной 75 и шириной 16 метров. Теплоходы будут предназначены для перевозки 146 пассажиров, а также грузов, в том числе рефрижераторных. На палубе предусмотрены места для размещения 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. За счет подруливающих устройств и 2 винтов суда будут иметь улучшенные маневренные качества и развивать скорость свыше 14 узлов. Их оснастят собственными средствами погрузки и выгрузки на необорудованные кранами причалы.
Внутри помимо кают для пассажиров оборудуют ресторан и помещения медицинского назначения, в том числе стационар на два койко-места и амбулаторию. Кроме того, будут обеспечены необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметил гендиректор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов, к спуску на воду головное грузопассажирское судно нового поколения будет готово уже в следующем году. Закладка второго теплохода состоится через месяц.
Стоимость строительства обоих судов - около 4,7 миллиарда. В соответствии с договором между заводом и заказчиком - АО «Сахалинлизингфлот» - теплоходы для Сахалинской области должны быть построены до 31 декабря 2020 года.
- В Ленинградской области заложен киль нового судна для морского сообщения между Сахалином и Курилами
- На Сахалине расширяют сеть газовых заправок и компенсируют затраты на переоборудование машин
- Стенд Сахалинской области занял первое место на международной туристической выставке
- На Сахалине начала действовать электронная система оплаты проезда
- Строительство нового межпоселкового газопровода "Восточный" началось в Южно-Сахалинске
- На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
- В сахалинских теплицах к 8 марта вырастили тюльпаны в промышленных масштабах
- Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы
- На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
- На Южных Курилах вдвое увеличат темпы жилищного строительства
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.