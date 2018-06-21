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Сахалин готовится к формированию свободного порта в Корсакове

Реализацию свободного порта на территории Корсакова обсудили на совещании в областном правительстве под руководством заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Участниками мероприятия стали представители региональных и муниципальных властей, сотрудники Корпорации по развитию Дальнего Востока и потенциальные инвесторы порто-франко – сахалинские предприниматели, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним, неделю назад глава государства подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток». Статус свободного порта получили четыре ключевых дальневосточных гавани, в том числе и Корсаковский городской округ. Открывая совещание, Сергей Качаев отметил, что режим свободного порта наряду с территориями опережающего развития и реализацией масштабного проекта по выделению «дальневосточного гектара» является одним из эффективных инструментов развития макрорегиона. В пример он привел создание приморского порто-франко. По его словам, за 9 месяцев действия нового экономического режима Свободный порт Владивосток (вместе с входящими в него территориями 16 районов Приморья) получил 16,5 млрд рублей инвестиций. Его инвесторами стали 46 компаний. Всего же сейчас в управляющую компанию Свободного порта Владивосток подано 96 заявок от предпринимателей на общую сумму более
164 млрд рублей в таких сферах,  как промышленность, логистика, недвижимость, портовое хозяйство, туризм, рыбная промышленность, сельское хозяйство, энергетика. Ожидается создание свыше 20 тысяч рабочих мест.

«Учитывая эти положительные результаты, в начале июля был принят федеральный закон о расширении режима свободного порта, его распространении еще на 4 дальневосточные территории, в том числе и на Корсаковский городской округ, – сказал замминистра, – Будем стремиться распространить такой экономический режим и на другие порты Сахалинской области».

Как ранее отмечал губернатор Олег Кожемяко, решение о распространении режима свободного на порт Корсакова – важное для области решение. Концепцией развития здесь предусмотрено строительство нового морского вокзала и создание рыбного кластера, который будет включать логистический терминал, холодильник, перерабатывающие мощности, аукционную площадку и судоремонтный завод. К проекту по созданию рыбного кластера уже проявляют интерес инвесторы из Японии и Южной Кореи.

В свободном порту будет действовать особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты Свободного порта получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.

В Сахалинской области в ближайшее время предлагается законодательно закрепить налоговые льготы для инвесторов свободного порта – по налогам на прибыль и имущество — на региональном уровне, по налогу на землю — на муниципальном. Также запланировано создание рабочей группы, которая будет курировать проект. Данная структура займется и подготовкой предложений для наблюдательного совета — основного органа управления деятельностью свободного порта.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Минвостокразвития 


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