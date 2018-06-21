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18 Июля 2016, 17:17 | Регион сегодня

Одобрен эскизный проект аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска

Аэровокзальный комплекс включает в себя непосредственно аэровокзал, крытую многоуровневую парковку и гостиницу. Как уверяют проектировщики, образ сахалинских сопок был использован при разработке внешнего дизайна объекта.

Проект рассматривался на совещании, которое провел губернатор Олег Кожемяко. В обсуждении приняли участие представители эксплуатирующей организации, авиакомпании «Аврора», областных ведомств, курирующих строительство и транспорт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" .

Напомним, различные варианты строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске рассматриваются с осени 2014 года. Свои предложения представила корейская компания «LS Networks». Однако стоимость ее проекта - свыше семи миллиардов рублей – была сочтена чрезмерной. Вскоре инженеры проектной компании «ВиПС» из Санкт-Петербурга представили три новых концептуальных решения аэровокзала. Они обсуждались на популярных сахалинских сайтах в сети Интернет. Один из вариантов, получивший одобрение большинства участников, лег в основу эскизного проекта, которые подготовили сотрудники проектной организации – ООО ПИ «Красаэропроект» из Красноярска.

Аэровокзал представляет собой здание сложной геометрической формы – прямоугольное со стороны перрона, и изогнутое – со стороны привокзальной площади. Это позволит максимально увеличить фронт подъезда пассажирского автотранспорта, а также обеспечить максимально удобный доступ самолетов к галереям с пятью телескопическими трапами.

Новый аэровокзальный комплекс будет находиться севернее действующего аэровокзала в непосредственной близости от перрона со стоянками самолетов. Это позволит прикрыть привокзальную площадь от холодного ветра, что особенного актуально зимой и поздней осенью. Проектные решения учитывают необходимость сохранить существующую инфраструктуру действующего комплекса и обеспечить полноценную работу транспортного узла во время строительства.

Разработчики учли финансовые ограничения, установленные правительством Сахалинской области, - стоимость квадратного метра объекта не превысит 100 тысяч рублей. Что касается технической стороны, комплекс рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания – 40 тысяч квадратных метров. Около 15 процентов нового здания будет использовано под коммерческие цели, для размещения кафе, магазинов, зон отдыха и детских игровых комнат.

Новый аэровокзал, обещают проектировщики, будет удобен для пассажиров, они учтут и все существующие требования к обслуживанию людей с ограниченными возможностями.

Участники обсуждения в целом одобрили предложенный эскизный проект, высказав ряд замечаний.

- Вам необходимо тщательно продумать транспортную схему, чтобы обеспечить автотранспорту наиболее удобный выезд с территории привокзальной площади, - высказал пожелание Олег Кожемяко. 

Рабочая группа, которая продолжит детальное рассмотрение эскизного проекта, учтет высказанные предложения. Ожидается, что в сентябре проектная документация будет направлена на государственную экспертизу. В декабре она будет полностью готова. Конкурс на строительство нового аэропорта планируется объявить в начале следующего года.

Журнал "Дальневосточный капитал"

  

Теги: строительство 


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