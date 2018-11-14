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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первый самолет из Южно-Сахалинска принял новый аэропорт "Итуруп"
В ходе рейса комиссия Дальневосточного окружного управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта проверила готовность аэропорта к приему самолетов и пассажиров. По итогам полета был составлен акт, который будет направлен в Росавиацию, после чего федеральная служба выдаст единый сертификат по эксплуатации данного объекта. Это будет означать, что аэропорт готов и открыт для всех, кто хочет осуществлять рейсы на Итуруп, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
- Ввод в строй аэропорта «Итуруп» позволит повысить до 100 % надежность транспортного сообщения с Курильскими островами. Оборудование этого аэропорта позволяет иметь технический минимум такой же, как в Южно-Сахалинске, 60х800м. У всех остальных аэропортов Сахалинской области он ниже. Здесь все сделано на самом современном уровне, установлены современные системы посадки, маяки, радары по высшему разряду. Набран высококвалифицированный персонал. Мы надеемся, что с вводом в эксплуатацию данного объекта, очередей и срывов полетов на Итуруп уже не будет, - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Владимир Дегтярев.
Региональные власти рассчитывают, что к лету 2015 года, после завершения всех необходимых процедур, аэропорт «Итуруп» будет передан в областную собственность. После этого, можно будет рассматривать вопросы увеличения количества рейсов и расширение географии полетов на остров Итуруп.
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