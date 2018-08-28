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Marubeni Corporation поможет инженерному развитию порта на Сахалине
Соответствующий меморандум о взаимопонимании в области инженерно-конструкторского сотрудничества был подписан с «Восточной горнорудной компанией» на ВЭФ-2018 во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Со стороны «Восточной горнорудной компании» подписи под документом поставил председатель совета директоров Олег Мисевра, со стороны Marubeni Corporation – главный управляющий директор Дивизиона промышленного оборудования Эйдзи Окада. Двустороннее соглашение призвано оформить намерения сторон по сотрудничеству в области технико-технологического развития погрузочной и складской инфраструктуры основного логистического хаба «ВГК» – «Угольного морского порта Шахтерск».
«Уверен, что у нашего партнерства большие перспективы. Мы ставим перед портом амбициозную задачу по наращиванию объемов отгрузки угля, а японские коллеги обладают значительной экспертизой в проектировании и технической реализации подобных проектов», – отметил Олег Мисевра.
Инвестиционная программа «Восточной горнорудной компании» рассчитана на срок до 2022 года. Она подразумевает комплексное развитие производственных мощностей, нацеленное на увеличение годовых показателей добычи и отгрузки до 20 млн тонн. По результатам 2018 года компания ожидает удвоения добычи: с 4 млн тонн до 8 млн тонн.
Marubeni Corporation обладает богатым опытом в области планирования, производства и поставки всего комплекса складского, а также погрузочного оборудования для портов. К текущему моменту компанией реализован целый ряд крупных проектов в ведущих портах мира, в том числе на территории России.
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