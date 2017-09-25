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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Октября, 20:01 |
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Сахалин впервые за 30 лет возобновил производство зерновых
Заготовленный ячмень станет важной кормовой добавкой для крупного рогатого скота. Неподалеку от места выращивания агрокультуры сейчас завершается возведение первой очереди крупнейшей на Дальнем Востоке и одной из самых современных в стране молочной животноводческой фермы.
Для местных аграриев получение ячменя зерновой спелости стало своего рода экзаменом. Сахалин, как известно, находится в зоне рискованного земледелия. Однако правильно подобранные технологии возделывания и семенной материал оказались сильнее погодных условий. Богатый урожай дали некогда залежные земли на общей площади около 350 гектаров.
- Результат для нас – достаточно убедительный. Урожайность культуры составила от 20 до 24 центнеров с гектара – это на уровне средних показателей по Дальнему Востоку, - рассказал Владимир Балухта, исполнительный директор компании «Грин Агро Сахалин». – Собранный ячмень станет хорошей кормовой добавкой для будущего стада скота, и позволит частично перекрыть потребности новой фермы в комбинированных кормах с материка. Первые образцы зерновой смеси мы уже приготовили. А солома пойдет на подстилку для животных.
Всего в этом году хозяйство заготовило около 40 тысяч тонн различных кормов. А в следующем оно планирует вдвое увеличить посевные площади под зерновые культуры.
- Полученный урожай - это большой успех сахалинских аграриев, очередной шаг в развитии растениеводства и всего сельского хозяйства региона, - отреагировал на успех отрасли губернатор Олег Кожемяко, который накануне посещал сельхозпредприятия юга острова. – Было доказано, что на сахалинской земле можно выращивать зерновые культуры и готовить на их основе корма для животноводства. Учитывая этот положительный опыт, мы порекомендуем переходить на производство собственного зерна и другим аграрным компаниям Сахалинской области. Это снижает себестоимость продукции – завозные корма обходятся хозяйствам гораздо дороже.
Первым потребителем сахалинских зерновых этой зимой станет высокопродуктивный скот на новой ферме в районе Троицкого. Она рассчитана на 1900 дойных коров. Ожидается, что в декабре сюда завезут 380 животных молочной голштино-фризской породы. Вводить в работу крупнейший для Дальнего Востока комплекс и один из самых современных в стране будут поэтапно. Сейчас на завершающей стадии находится строительство зданий сухостоя, коровника, двух телятников и доильно-молочного блока – в общей сложности свыше 39 тысяч квадратных метров хозяйственных помещений.
- Тут все самое передовое: как технологии, так и оборудование. Для содержания скота выбрана беспривязная система, не требующая его выпаса. Это наилучшим образом сказывается на продуктивности. У коров есть свободный круглосуточный доступ к кормовому столу, поилкам и местам отдыха. Внимание уделяется деталям: для комфорта животных оборудуем теплые поилки и резиновые коврики. Есть на новом предприятии и компьютеризированная система управления микроклиматом. В нее интегрировано электрическое открывание окон и светопрозрачных козырьков, а также запуск при необходимости мощных вентиляторов. Впервые для Дальнего Востока использованы так называемые «техасские ворота» - сооружения, благодаря которым животные из разных секций не контактируют друг с другом. Но при этом конструкции не препятствуют движению кормораздатчика на всей протяженности коровника, - сообщил Владимир Балухта. – Молочные фермы, имеющие подобное оснащение, сегодня есть только в европейской части страны.
Полностью завершить строительство большой фермы планируется осенью следующего года. В ее состав помимо 2 коровников войдут 9 телятников, доильно-молочный блок, лечебница, комплекс по хранению зерна и производству комбикормов, родильное отделение, котельная, система навозоудаления, очистные сооружения, машинно-тракторный двор, 8 сенажных и 3 силосные траншеи. Особое место займет трехэтажное здание молокозавода. При выходе на проектную мощность здесь ежесуточно будет перерабатываться до 120 тонн молока, свыше 30 тысяч тонн в год. Работниками предприятия станут 250 человек.
Ожидается, что с вводом в эксплуатацию крупной животноводческой фермы потребности Сахалинской области в молочной продукции будут закрыты.
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