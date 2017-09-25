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18 Октября 2017, 19:06 | Регион сегодня

Сахалин впервые за 30 лет возобновил производство зерновых

В этом году на Сахалине получен первый за 30 лет урожай ценной сельскохозяйственной культуры – ячменя. Около 700 тонн зерна были собраны на полях в окрестностях села Троицкое Анивского района.

Заготовленный ячмень станет важной кормовой добавкой для крупного рогатого скота. Неподалеку от места выращивания агрокультуры сейчас завершается возведение первой очереди крупнейшей на Дальнем Востоке и одной из самых современных в стране молочной животноводческой фермы.

 

 

Для местных аграриев получение ячменя зерновой спелости стало своего рода экзаменом. Сахалин, как известно, находится в зоне рискованного земледелия. Однако правильно подобранные технологии возделывания и семенной материал оказались сильнее погодных условий. Богатый урожай дали некогда залежные земли на общей площади около 350 гектаров.

- Результат для нас – достаточно убедительный. Урожайность культуры составила от 20 до 24 центнеров с гектара – это на уровне средних показателей по Дальнему Востоку, - рассказал Владимир Балухта, исполнительный директор компании «Грин Агро Сахалин». – Собранный ячмень станет хорошей кормовой добавкой для будущего стада скота, и позволит частично перекрыть потребности новой фермы в комбинированных кормах с материка. Первые образцы зерновой смеси мы уже приготовили. А солома пойдет на подстилку для животных.

 Всего в этом году хозяйство заготовило около 40 тысяч тонн различных кормов. А в следующем оно планирует вдвое увеличить посевные площади под зерновые культуры.

- Полученный урожай - это большой успех сахалинских аграриев, очередной шаг в развитии растениеводства и всего сельского хозяйства региона, - отреагировал на успех отрасли губернатор Олег Кожемяко, который накануне посещал сельхозпредприятия юга острова. – Было доказано, что на сахалинской земле можно выращивать зерновые культуры и готовить на их основе корма для животноводства. Учитывая этот положительный опыт, мы порекомендуем переходить на производство собственного зерна и другим аграрным компаниям Сахалинской области. Это снижает себестоимость продукции – завозные корма обходятся хозяйствам гораздо дороже.

Первым потребителем сахалинских зерновых этой зимой станет высокопродуктивный скот на новой ферме в районе Троицкого. Она рассчитана на 1900 дойных коров. Ожидается, что в декабре сюда завезут 380 животных молочной голштино-фризской породы. Вводить в работу крупнейший для Дальнего Востока комплекс и один из самых современных в стране будут поэтапно. Сейчас на завершающей стадии находится строительство зданий сухостоя, коровника, двух телятников и доильно-молочного блока – в общей сложности свыше 39 тысяч квадратных метров хозяйственных помещений.

- Тут все самое передовое: как технологии, так и оборудование. Для содержания скота выбрана беспривязная система, не требующая его выпаса. Это наилучшим образом сказывается на продуктивности. У коров есть свободный круглосуточный доступ к кормовому столу, поилкам и местам отдыха. Внимание уделяется деталям: для комфорта животных оборудуем теплые поилки и резиновые коврики. Есть на новом предприятии и компьютеризированная система управления микроклиматом. В нее интегрировано электрическое открывание окон и светопрозрачных козырьков, а также запуск при необходимости мощных вентиляторов. Впервые для Дальнего Востока использованы так называемые «техасские ворота» - сооружения, благодаря которым животные из разных секций не контактируют друг с другом. Но при этом конструкции не препятствуют движению кормораздатчика на всей протяженности коровника, - сообщил Владимир Балухта. – Молочные фермы, имеющие подобное оснащение, сегодня есть только в европейской части страны.

Полностью завершить строительство большой фермы планируется осенью следующего года. В ее состав помимо 2 коровников войдут 9 телятников, доильно-молочный блок, лечебница, комплекс по хранению зерна и производству комбикормов, родильное отделение, котельная, система навозоудаления, очистные сооружения, машинно-тракторный двор, 8 сенажных и 3 силосные траншеи. Особое место займет трехэтажное здание молокозавода. При выходе на проектную мощность здесь ежесуточно будет перерабатываться до 120 тонн молока, свыше 30 тысяч тонн в год. Работниками предприятия станут 250 человек.

Ожидается, что с вводом в эксплуатацию крупной животноводческой фермы потребности Сахалинской области в молочной продукции будут закрыты.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: сельское хозяйство 


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