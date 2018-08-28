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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Августа, 14:05 |
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Внешнеторговый оборот Сахалинской области приблизится к отметке $17,5 млрд
Как отметил губернатор, обозначенный Президентом РФ Владимиром Путиным в своем Послании Федеральному Собранию РФ курс на развитие Дальнего Востока, устанавливает новые задачи перед Сахалинской областью, с учетом ее дальнейшей интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Речь, прежде всего, идет об организации на территории области производств по глубокой переработке ресурсов с прицелом на выпуск готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости и формирование благоприятного инвестиционного климата, - сказал губернатор.
В качестве перспективных направлений сотрудничества Сахалинской области с зарубежными партнерами он выделил марикультуру, развитие деревоперерабатывающих производств, строительство третьей очереди завода по сжижению природного газа, создание нефтеперерабатывающего завода, организацию газохимического комплекса, увеличение добычи и экспорта сахалинских углей, а также взаимодействие в сфере спорта и туризма. В целом сегодня в Сахалинской области сформирован пул из 30 проектов, суммарная стоимость которых составляет более 4 млрд долларов.
- Деятельность дипломатических представительств на территории области свидетельствует о большом интересе со стороны иностранных государств, и прежде всего бизнеса, к развитию взаимовыгодного сотрудничества с нашим островным краем, - отметил губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
Он также добавил, что по прогнозам внешнеторговый оборот Сахалинской области за 2012 г. приблизится к отметке $17,5 млрд, что почти на $300 млн выше значения прошлого года.
Основными торговыми партнерами области по-прежнему остаются Япония, Республика Корея, КНР и США. Сахалинская область является лидером среди дальневосточных регионов России по объему привлеченных иностранных инвестиций. По состоянию на 1 октября 2012 г. сумма накопленных иностранных инвестиций в экономике региона превысила $37 млрд, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
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