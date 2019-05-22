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В честь Сахалина назвали большой алмаз

В музее книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" сегодня открылась выставка "Национальные сокровища России"

Москва–Сахалин. 2019». На ней представлены более 120 экспонатов из Государственного хранилища России (Гохран). Ранее эти уникальные предметы публично не экспонировались, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Глава области Валерий Лимаренко отметил, что несмотря на удаленность островного региона от столицы, у сахалинцев и курильчан появилась хорошая возможность познакомиться с шедеврами национального ювелирного искусства. Каждый из экспонатов выставки имеет не только материальную, художественную, но и огромную историческую ценность. Со многими из них связаны важные государственные события и судьбы известных людей, многое сделавших для развития страны.  

- Находясь на выставке, в окружении произведений ювелирного искусства, не могу не сравнить Сахалинскую область с драгоценным камнем. Она может и должна стать одним из главных достояний России. Но, конечно, для этого регион важно правильным образом «огранить». Правительству области еще многое предстоит сделать, но я уверен, что у нас все получится. Сахалин и Курилы станут одним из самых комфортных и благополучных регионов страны, - сказал Валерий Лимаренко.

Руководитель Гохрана России Андрей Юрин отметил, что инициатором организации экспозиции стал врио губернатора. 

- Несколько месяцев назад Валерий Лимаренко обратился в российское правительство и министерство финансов с предложением о выставке. Пришлось проявить настойчивость, чтобы все получилось. Уже потом наши специалисты побывали на острове, познакомились с замечательными работниками культуры и привезли сюда часть коллекции, - рассказал Андрей Юрин.

Выставка «Национальные сокровища России. Москва–Сахалин. 2019» – это лишь малая крупица богатейшего наследия, сосредоточенного в кладовых Гохрана России. Здесь представлены шедевры ювелирного искусства и редчайшие самородки драгоценных металлов. Среди них - крупный природный алмаз. 

- В Гохране есть традиция: наиболее ценные алмазы, которые хранятся в нашем фонде и демонстрируются в московском Кремле, носят имена. Этот драгоценный камень массой свыше 76 каратов – численно  равной площади Сахалина (76 тысяч квадратных километров), - решено назвать в честь острова. Он будет представлен на выставке в Кремле, - отметил Андрей Юрин, вручив Валерию Лимаренко сертификат, подтверждающий имянаречение алмаза. 

- Рассчитываю, что наступит день и рядом с этим драгоценным камнем появятся и другие, которые будут называться Курильские острова, - сказал глава региона. 

Уникальность проекта в том, что практически все предметы, включенные в состав выставки, впервые экспонируются вне места хранения. Например, сахалинцы могут увидеть точную реплику императорской державы, памятники русского золотого и серебряного дела 2 половины XIX– начала XXстолетия. Изделия фирм И.П. Сазикова, К.Г. Фаберже, П.А. Овчинникова, И.Е. Морозова, А.М. Постникова и целого ряда столичных фабрик и мастерских несут на себе печать времени, отражая эстетические вкусы эпох и социальных сословий. 

Особое место на выставке занимают предметы, связанные с мореплаванием. Например, это бальные жетоны выпускников императорского мореходного училища, многие из которых бывали и на Сахалине.

Также на выставке представлена уникальная коллекция ультрареалистичных полноцветных голограмм с изображениями исторических предметов из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. 

Проект «Национальные сокровища России. Москва–Сахалин. 2019»носит социально-образовательный характер. Как пояснила директор музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова, сотрудники учреждения приготовили для жителей цикл ежедневных лекций. Первая из них начнется 19 июня в 17.00. 

- Помимо этого мы запустили так называемый мобильный музей: проехали 10 сел, в которых провели викторины, связанные с Гохраном и национальным достоянием. Победители - по 20 человек из сел Холмского, Невельского, Поронайского, Долинского, Макаровского районов и тех, что входят в состав Южно-Сахалинска, на следующей неделе бесплатно посетят выставку и экскурсии. Всего за 20 дней планируем привлечь в музей около 400 человек из малых населенных пунктов. Социальный проект направлен на то, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с национальным достоянием России, - рассказала Евгения Фирсова. 

Алмаз «Остров Сахалин» и другие экспонаты выставки жители и гости региона смогут увидеть с 19 июня по 7 июля. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Национальные сокровища России  Сахалин 


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