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В честь Сахалина назвали большой алмаз
Москва–Сахалин. 2019». На ней представлены более 120 экспонатов из Государственного хранилища России (Гохран). Ранее эти уникальные предметы публично не экспонировались, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Глава области Валерий Лимаренко отметил, что несмотря на удаленность островного региона от столицы, у сахалинцев и курильчан появилась хорошая возможность познакомиться с шедеврами национального ювелирного искусства. Каждый из экспонатов выставки имеет не только материальную, художественную, но и огромную историческую ценность. Со многими из них связаны важные государственные события и судьбы известных людей, многое сделавших для развития страны.
- Находясь на выставке, в окружении произведений ювелирного искусства, не могу не сравнить Сахалинскую область с драгоценным камнем. Она может и должна стать одним из главных достояний России. Но, конечно, для этого регион важно правильным образом «огранить». Правительству области еще многое предстоит сделать, но я уверен, что у нас все получится. Сахалин и Курилы станут одним из самых комфортных и благополучных регионов страны, - сказал Валерий Лимаренко.
Руководитель Гохрана России Андрей Юрин отметил, что инициатором организации экспозиции стал врио губернатора.
- Несколько месяцев назад Валерий Лимаренко обратился в российское правительство и министерство финансов с предложением о выставке. Пришлось проявить настойчивость, чтобы все получилось. Уже потом наши специалисты побывали на острове, познакомились с замечательными работниками культуры и привезли сюда часть коллекции, - рассказал Андрей Юрин.
Выставка «Национальные сокровища России. Москва–Сахалин. 2019» – это лишь малая крупица богатейшего наследия, сосредоточенного в кладовых Гохрана России. Здесь представлены шедевры ювелирного искусства и редчайшие самородки драгоценных металлов. Среди них - крупный природный алмаз.
- В Гохране есть традиция: наиболее ценные алмазы, которые хранятся в нашем фонде и демонстрируются в московском Кремле, носят имена. Этот драгоценный камень массой свыше 76 каратов – численно равной площади Сахалина (76 тысяч квадратных километров), - решено назвать в честь острова. Он будет представлен на выставке в Кремле, - отметил Андрей Юрин, вручив Валерию Лимаренко сертификат, подтверждающий имянаречение алмаза.
- Рассчитываю, что наступит день и рядом с этим драгоценным камнем появятся и другие, которые будут называться Курильские острова, - сказал глава региона.
Уникальность проекта в том, что практически все предметы, включенные в состав выставки, впервые экспонируются вне места хранения. Например, сахалинцы могут увидеть точную реплику императорской державы, памятники русского золотого и серебряного дела 2 половины XIX– начала XXстолетия. Изделия фирм И.П. Сазикова, К.Г. Фаберже, П.А. Овчинникова, И.Е. Морозова, А.М. Постникова и целого ряда столичных фабрик и мастерских несут на себе печать времени, отражая эстетические вкусы эпох и социальных сословий.
Особое место на выставке занимают предметы, связанные с мореплаванием. Например, это бальные жетоны выпускников императорского мореходного училища, многие из которых бывали и на Сахалине.
Также на выставке представлена уникальная коллекция ультрареалистичных полноцветных голограмм с изображениями исторических предметов из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.
Проект «Национальные сокровища России. Москва–Сахалин. 2019»носит социально-образовательный характер. Как пояснила директор музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова, сотрудники учреждения приготовили для жителей цикл ежедневных лекций. Первая из них начнется 19 июня в 17.00.
- Помимо этого мы запустили так называемый мобильный музей: проехали 10 сел, в которых провели викторины, связанные с Гохраном и национальным достоянием. Победители - по 20 человек из сел Холмского, Невельского, Поронайского, Долинского, Макаровского районов и тех, что входят в состав Южно-Сахалинска, на следующей неделе бесплатно посетят выставку и экскурсии. Всего за 20 дней планируем привлечь в музей около 400 человек из малых населенных пунктов. Социальный проект направлен на то, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с национальным достоянием России, - рассказала Евгения Фирсова.
Алмаз «Остров Сахалин» и другие экспонаты выставки жители и гости региона смогут увидеть с 19 июня по 7 июля.
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