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19 Июля 2016, 15:16 | Регион сегодня

Путевки на Монерон с 18 июля будут продавать только через туроператоров

Областное бюджетное учреждение "Природный парк Монерон", ранее реализовывавшее билеты, в функции которого не входит транспортная доставка, сосредоточится на охранных мероприятиях и оказании услуг на острове.

Данная мера должна снизить риск возможных накладок при путешествии туристических групп на Монерон. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель агентства по туризму Олег Маямсин. Вместе с ним в брифинге, посвященном теме повышения транспортной доступности туристически привлекательных территорий Сахалинской области, принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Дегтярев.

Напомним, несколько дней назад губернатор Олег Кожемяко поставил перед руководством ведомства, отвечающего за развитие туризма, жесткое требование – в самое ближайшее время обеспечить транспортную доступность Монерона. Поводом для серьезного разговора стали участившиеся срывы заранее оплаченных туристами экскурсий. После жесткой критики главы области чиновники сделали выводы, о которых и сообщили сегодня. 

Агентство по туризму заключило соглашения с двумя турфирмами, которые будут формировать группы для посещения острова и продавать путевки. Доставкой туристов займутся два судна - «Святитель Николай» (проезд на нем будет стоить 5 тысяч рублей в один конец), и «Лагуна», которая выйдет на линию после ремонта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Дегтярев к этому добавил, что, возможно, на остров будет курсировать и еще одно судно - «Пингвин-33». 16 июля оно придет из Сингапура и дважды в неделю начнет перевозить пассажиров на линии «Корсаков - Вакканай».

- Сейчас мы прорабатываем вопрос, возможно ли судну под иностранным флагом, а оно зафрахтовано в Сингапуре, работать в том числе и по доставке людей на Монерон, - сказал Владимир Дегтярев.

В этом году на остров уже куплено 370 путевок, 130 человек побывали на Монероне.

- Часть людей – около 300 человек – купили путевки через турфирмы. А вот порядка 60 человек приобрели их самостоятельно, путешествуя, можно сказать, автостопом, поэтому и столкнулись с транспортной проблемой. Сейчас мы индивидуально всех этих людей забрали, постоянно с ними на телефоне, оставили на Монероне ответственного человека, - сказал Олег Маямсин.

Затронули участники брифинга и тему транспортного сообщения с Курильскими островами. Это направление также популярно у туристов. На линии, соединяющей архипелаг и Сахалин, работают два грузопассажирских теплохода. Но в последние дни ситуация осложнилась из-за поломки одного из них. Возникшая проблема, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства, решается за счет увеличения частоты рейсов оставшегося в строю теплохода «Игорь Фархутдинов» - в августе он совершит вдвое больше рейсов – еженедельно 13 вместо обычных 6 и перевезет около 3800 человек. Ходить пассажирское судно будет не как раньше – с заходом на один курильский остров и обратно, а по кругу – по нескольким островам.
Кроме того, с 29 июля авиакомпания «Аврора» увеличивает количество рейсов на Курилы. Теперь самолеты будут летать 7 раз в неделю на Итуруп (вместо 6) и 6 раз – на Кунашир (вместо 5).

- Рассматриваем возможность пустить на Курилы самолеты большей вместимости, вместо нынешних 50-местных будут летать суда, рассчитанные на 75 пассажиров, - сказал Владимир Дегтярев.

Он поделился статистикой: в 2012 году на Итуруп перевезли 11 тысяч человек, в 2013 – столько же, в 2014 году, когда сдали новый аэропорт – 12 тысяч, а в 2015 – уже 19 тысяч человек. За первое полугодие 2016 года на остров уже доставлено 10 тысяч пассажиров, прирост к прошлому году составил 43 процента.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: туризм 


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