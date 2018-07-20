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Четверг| 16 Августа, 06:43 |
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Путевки на Монерон с 18 июля будут продавать только через туроператоров
Данная мера должна снизить риск возможных накладок при путешествии туристических групп на Монерон. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель агентства по туризму Олег Маямсин. Вместе с ним в брифинге, посвященном теме повышения транспортной доступности туристически привлекательных территорий Сахалинской области, принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Дегтярев.
Напомним, несколько дней назад губернатор Олег Кожемяко поставил перед руководством ведомства, отвечающего за развитие туризма, жесткое требование – в самое ближайшее время обеспечить транспортную доступность Монерона. Поводом для серьезного разговора стали участившиеся срывы заранее оплаченных туристами экскурсий. После жесткой критики главы области чиновники сделали выводы, о которых и сообщили сегодня.
Агентство по туризму заключило соглашения с двумя турфирмами, которые будут формировать группы для посещения острова и продавать путевки. Доставкой туристов займутся два судна - «Святитель Николай» (проезд на нем будет стоить 5 тысяч рублей в один конец), и «Лагуна», которая выйдет на линию после ремонта.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Дегтярев к этому добавил, что, возможно, на остров будет курсировать и еще одно судно - «Пингвин-33». 16 июля оно придет из Сингапура и дважды в неделю начнет перевозить пассажиров на линии «Корсаков - Вакканай».
- Сейчас мы прорабатываем вопрос, возможно ли судну под иностранным флагом, а оно зафрахтовано в Сингапуре, работать в том числе и по доставке людей на Монерон, - сказал Владимир Дегтярев.
В этом году на остров уже куплено 370 путевок, 130 человек побывали на Монероне.
- Часть людей – около 300 человек – купили путевки через турфирмы. А вот порядка 60 человек приобрели их самостоятельно, путешествуя, можно сказать, автостопом, поэтому и столкнулись с транспортной проблемой. Сейчас мы индивидуально всех этих людей забрали, постоянно с ними на телефоне, оставили на Монероне ответственного человека, - сказал Олег Маямсин.
Затронули участники брифинга и тему транспортного сообщения с Курильскими островами. Это направление также популярно у туристов. На линии, соединяющей архипелаг и Сахалин, работают два грузопассажирских теплохода. Но в последние дни ситуация осложнилась из-за поломки одного из них. Возникшая проблема, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства, решается за счет увеличения частоты рейсов оставшегося в строю теплохода «Игорь Фархутдинов» - в августе он совершит вдвое больше рейсов – еженедельно 13 вместо обычных 6 и перевезет около 3800 человек. Ходить пассажирское судно будет не как раньше – с заходом на один курильский остров и обратно, а по кругу – по нескольким островам.
Кроме того, с 29 июля авиакомпания «Аврора» увеличивает количество рейсов на Курилы. Теперь самолеты будут летать 7 раз в неделю на Итуруп (вместо 6) и 6 раз – на Кунашир (вместо 5).
- Рассматриваем возможность пустить на Курилы самолеты большей вместимости, вместо нынешних 50-местных будут летать суда, рассчитанные на 75 пассажиров, - сказал Владимир Дегтярев.
Он поделился статистикой: в 2012 году на Итуруп перевезли 11 тысяч человек, в 2013 – столько же, в 2014 году, когда сдали новый аэропорт – 12 тысяч, а в 2015 – уже 19 тысяч человек. За первое полугодие 2016 года на остров уже доставлено 10 тысяч пассажиров, прирост к прошлому году составил 43 процента.
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