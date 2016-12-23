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Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
Постановление областного правительства №659 от 26 декабря 2016 года вносит ясность в неопределенный до сих пор механизм внутриобластных полетов по ценам ниже рыночных. В документе приводится полный список категорий граждан, которые имеют право на приобретение билетов на межмуниципальные рейсы по социальным тарифам, а также разъясняется механизм возврата денежных средств в случае их покупки по максимальной стоимости. Например, если придется приобретать проездной документ через Интернет — механизма льготной покупки проездного документа онлайн в области до сих пор не разработано, сообщает ИА Sakh.com..
Постановление было опубликовано на едином портале правовой информации еще 29 декабря.
Неопределенность с приобретением авиабилетов для перелетов внутри Сахалинской области, напомним, возникла в ноябре 2016 года, когда областное правительство решило изменить систему субсидирования единственной островной авиакомпании "Аврора". После длительной дискуссии в области был выработан единый подход к проблеме, который и закрепляет вышедшее в конце года постановление.
Так, по льготной ставке сегодня летают те, кто постоянно проживает на территории Сахалинской области, с 50% скидкой от льготного тарифа между муниципалитетами имеют право перемещаться дети войны (также местные), а островные ветераны Великой Отечественной и узники концлагерей получат проездные документы эконом-класса бесплатно. Примечательно, что речь идет именно о проживании, а не о прописке — документами, подтверждающими сей факт, в постановлении указаны паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, соответствующее решение суда, домовая книга или ее копия, справки из органов местного самоуправления или предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Для получения дополнительных "ветеранских" льгот придется также предъявить подлинники соответствующих удостоверений.
Кроме "постоянных сахалинцев", приобрести билет "по базовой величине, ежегодно утверждаемой правительством Сахалинской области" могут и другие граждане. Например, дважды в год слетать по социальному тарифу из Южно-Сахалинска в Оху (или по любому другому межмуниципальному направлению) могут студенты до 23 лет, обучающиеся и проживающие за пределами островного региона, но имеющие здесь близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, дети супругов и супруги детей).
"Сахалинский тариф" будет применяться также для тех граждан, проживающих за пределами области, которых в островные муниципалитеты зовут радостные или, напротив, трагические поводы: юбилеи (за 7 дней до даты и через 7 после) или смерти близких родственников. При этом всем трем категориям необходимо доказать свое близкое родство с кем-либо из островитян и подтвердить факт постоянного проживания последних на острове. Студентам, кроме того, необходимо предоставить документы из образовательного учреждения, а родственникам — доказать действительное существование причин для визита на Сахалинскую землю.
Кроме категорий, имеющих право на льготный тариф, в постановлении прописывается механизм компенсации затрат в случае приобретения проездного документа по максимальной ставке (например, через сайт авиакомпании, где прописку показать некому). Для это гражданину придется сперва приобрести проездной документ по полной стоимости, а после обратиться в Центр социальной поддержки Сахалинской области, предоставить копии документов на право получения льготы, билетов и чеков, написать заявление о возврате денежных средств, предоставить банковские реквизиты для перечисления компенсации и дожидаться этого счастливого момента ("не позднее месяца, следующего за принятием решения учреждением").
Какого-либо механизма прямого приобретения билетов по льготной ставке через всемирную сеть в области, как удалось выяснить, так и не создано. В пресс-службе авиакомпании "Аврора" добавили, что на данный момент не существует системы, которая позволила бы в режиме онлайн идентифицировать "сахалинский статус" пассажира. Если порядок будет разработан, "Аврора" готова работать над его интеграцией с существующей системой продажи в сети Интернет, пишет ИА Sakh.com.
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