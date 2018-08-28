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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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На Сахалине финансово поддержат и помогут с бизнес-планом коренным малочисленным народам Севера
Подобные мероприятия были проведены во всех районах области, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Южно-Сахалинска.
В работе совещания приняли участие председатель правления Плана содействия, председатель регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области Федор Мыгун, начальник управления коренных народов Севера аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Екатерина Королева, руководитель группы по работе с коренными народами Севера Сахалинской области компании «Сахалин Энерджи» Юлия Завьялова, координатор Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области Светлана Санги, председатель комитета Программы поддержки традиционной экономической деятельности плана содействия Ким Лиманзо.
В рамках плана содействия созданы и работают фонд социального развития и комитет поддержки традиционной экономической деятельности. Это долгосрочные проекты. Программой фонда предусмотрено оказание материальной помощи представителям коренных малочисленных народов Севера по трем направлениям: образование, здравоохранение и развитие потенциала. Также существует конкурсная программа «Связь времен», направленная на сохранение и развитие самобытной культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера. Объем финансирования программ социального развития на 2013-2014 годы составил более 5 млн рублей.
За период с 2013 по 2014 год на поддержку традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера комитетом было выделено более 4 млн рублей. Данная программа разработана для решения проблем занятости представителей коренных малочисленных народов и экономического развития с учетом традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и реализуется по трем направлениям: самообеспечение, бизнес-планирование, микрозаймы.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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