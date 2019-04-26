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20 Мая 2019, 15:14 | Регион сегодня |

Курильский бобтейл Кеша с Итурупа стал объектом паломничества отдыхающих и туристов

Многие приезжающие на Итуруп первым делом хотят сфотографироваться с Кешей

Рыжий кот породы курильский бобтейл Кеша стал настоящим объектом паломничества туристов и отдыхающих в Водно-оздоровительном комплексе термальных вод "Ванночки", построенном компанией "Гидрострой" в Курильске. Практически ни один из них не уходит без фото с животным, которое позирует как модель, имеет удивительное терпение и кроткий характер, сообщает  РИА «Сахалин-Курилы».

 


 

Как рассказывают сотрудники оздоровительного комплекса, история началась в 2017 году. Рыжий котенок появился на свет на одном из рыборазводных заводов Итурупа. Его взяли на базу «Ванночки» и нарекли Кешей. Внешность у него была, как у всех бобтейлов, а вот характер оказался не в пример отцу. Он был более расположен к людям, позволял себя гладить, не выпуская когти лишний раз. Этим и обратил на себя внимание отдыхающих, приезжавших покупаться в целебных минеральных источниках.

Вскоре Кеша научился профессионально позировать, а потом стал выходить и встречать приезжающих. Среди них была и Людмила Шапка, помощник генерального директора АО "Гидрострой". Кеша очаровал и ее, фото бобтейла Людмила выложила в социальных сетях, получив массу восторженных отзывов. Пользователей удивил окрас кота — рыжий с каким-то особым отливом.

— В прошлом году на Итуруп в составе медико-просветительской экспедиции "Рубжи России", которую дважды в год организует "Гидрострой", приезжал фотограф одного из московских изданий Иван Макеев, — рассказала Людмила Шапка. — Он сделал фото Кеши на фоне виднеющегося вдали вулкана. Его мы решили использовать для фотоиллюстраций к нашим календарям на 2019 год. На одном, поквартальном, его снимок заглавный. На другом, помесячном, он украшает обложку. Фото сопровождает надпись: «Я — курильский бобтейл. Работаю на Итурупе. А чего добился ты?»

 


 

Календари разошлись мгновенно, сделав кота достопримечательностью Итурупа. Люди узнавали его на базе и рекомендовали друзьям. Многие приезжающие первым делом хотят посмотреть на Кешу.

Досье "Дальневосточного капитала": Родиной этой породы считаются Курильские острова Итуруп и Кунашир, откуда в конце XX века курильский бобтейл был завезён на материк. Короткохвостые кошки не боятся воды и низких температур, отличные рыболовы. Дружелюбны, любопытны, умны и очень активны, преданы своим хозяевам. 21 октября на Итурупе отмечается День курильского бобтейла. Именно в этот день в 1991 году официально породаж кошек с "хвостом-помпоном" - Курильский бобтейл. В честь четвероногих красавцев проводятся кошачий парад, выставка и конкурсы.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: курильский бобтейл  Гидрострой  Итуруп  Курилы 


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