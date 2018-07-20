|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 20 Августа, 22:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
Невский судостроительно-судоремонтный завод выиграл конкурс на строительство двух грузопассажирских судов ледового класса для работы на линии Корсаков – Курильские острова. Ожидается, что они будут построены до 31 декабря 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Вопрос повышения транспортной доступности для жителей Курильских островов - сегодня один из самых значимых. С вводом в эксплуатацию двух грузопассажирских судов будут обеспечены бесперебойные круглогодичные перевозки на морской линии, которая связывает Сахалин с Курильскими островами.
- За основу при их строительстве взят проект судна-спасателя с ледовым классом «Арктик-4». Его прочностные характеристики даже выше, чем у курсирующего сейчас этом направлении теплохода «Игорь Фархутдинов», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Вячеслав Власенко. – Новые суда будут способны перевозить до 146 пассажиров, а также груз в контейнерах и автомобили на палубе. Они разработаны с учётом специфических условий швартовки у причалов на Курильских островах. Проект уже одобрен Российским морским регистром судоходства. И недавно директор Невского судостроительного завода заверил нас, что морские суда будут построены в установленные сроки.
Теплоходы такого типа на предприятии уже создавались, в наличие - все необходимые лекала для раскроя металла. Есть и большой опыт ведения корпусных работ по данному проекту, доработки судна после спуска со стапеля и монтажа внутренней оснастки.
Сейчас на предприятии идет проработка мейкер-листа, на основании которого судостроители станут приобретать узлы, агрегаты и прочее оборудование для постройки и внутреннего наполнения судов, в том числе и пассажирских кают.
Прорабатывается и вопрос о техническом надзоре за строительством теплоходов. По договоренности областного министерства транспорта и дорожного хозяйства с руководством судостроительного завода будет организована онлайн-трансляция всего рабочего процесса.
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- На Сахалине построят новую нефтеперекачивающую станцию
- Коровы с датской и приморской пропиской акклиматизируются на Сахалине
- В реновации Южно-Сахалинска будут участвовать компании с международным опытом
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- Путину "хочется очень помочь" исполнить мечту жителей Сахалина
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.