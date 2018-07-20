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Понедельник| 20 Августа, 22:10 |
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Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
Такая информация прозвучала на рабочем совещании губернатора региона Олега Кожемяко с представителями авиационных предприятий.
Новый комплекс должен отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности, обозначил задачу в начале разговора глава области. Авиапассажиры смогут воспользоваться комфортабельными предполетными условиями: подзарядить гаджеты, упаковать багаж, отдохнуть в зоне релаксации, попасть на борт самолета по телескопическим трапам, не выходя на улицу, купить перед вылетом сахалинские сувениры и деликатесы. Запланировано возведение специализированной торговой точки.
На прилегающей к аэропорту территории появится модульный отель – в нем смогут разместиться задержавшиеся на островной земле пассажиры. Удобен новый аэровокзал будет и для людей с ограниченными возможностями - в процессе проектирования и строительства уже учтены все существующие требования к их обслуживанию.
А для удобства обслуживания парка авиационной техники и проведения регламентных работ различного типа, в ближайшее время в аэропорту должно начаться строительство базы технического обслуживания.
- Реализуя этот масштабный проект, мы стараемся перенять лучшие решения, которые видят сахалинцы в аэропортах других городов и стран, - сказал генеральный директор АО «Аэропорт «Южно-Сахалинск» Никита Полонский. – Досконально продумывается интерьер и внутреннее убранство аэровокзала, заключаются предварительные договоры на техническое оснащение комплекса.
- В работу надо брать самые передовые практики, используемые при строительстве аэропортов как в России, так и за рубежом, - поддержал такой подход губернатор региона Олег Кожемяко. - Аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска, как главные воздушные ворота области, необходимо наполнить современным оборудованием. Техническая оснащенность, комфорт пассажиров и сотрудников воздушной гавани – все это должно быть на высоте.
Напомним, строящийся комплекс рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания – 40 тысяч квадратных метров.
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