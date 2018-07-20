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Понедельник| 20 Августа, 20:49 |
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На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
Дата полёта была выбрана неслучайно: он состоялся в день, когда сотрудники гражданской авиации отмечали профессиональный праздник, сообщает ИА Sakh.com.
Для того, чтобы добраться на двухмоторном "Пайпер Ацтек" от Сахалина до самого крупного острова Курильской гряды, командиру экипажа Александру Духанину и второму пилоту Александру Филиппову потребовалось 1 час 38 минут.
В то время как самолёт ещё находился в небе, в Ясном в зале прибытия началось торжественное мероприятие с участием руководства аэропорта и первых лиц района. Со словами поздравления выступили глава района Татьяна Белоусова и врио главы администрации Вадим Рокотов.
— Мы с вами видимся очень часто, но от этого значение вашей службы не притупляется. Каждый раз благодаря вашим усилиям и труду чудесным образом соединяются два острова и большие расстояния становятся короче. Поздравляю вас с праздником, и пусть каждый день будет лётным! — сказала Татьяна Белоусова и вручила сотрудникам аэропорта грамоты.
Вадим Рокотов передал лучшим работникам аэропорта благодарственные письма. И, наконец, со словами благодарности к работникам авиапредприятия обратился директор аэропорта Михаил Митрофанов.
— Дорогие коллеги, разрешите от имени министерства транспорта, от гендиректора и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником. Июль выдался сложным, мы перешли на ежедневный режим работы, и отрадно, что все вместе справились с нагрузками. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов и вручить почётные грамоты, — резюмировал Михаил Митрофанов. После вручения директор пригласил всех на перрон, чтобы поприветствовать лётчиков с Сахалина.
Одновременно с тем, как воздушная машина встала на прикол, из здания аэропорта показались встречающие.
Пришедшие обступили пилотов, и начались расспросы, однако командир экипажа, слегка смущаясь от столь бурной встречи, начал оправдываться, мол, жене надо позвонить:
— Сейчас, сейчас, только жене позвоню. Волнуется всё же. Она у меня привыкла: взлёт прошёл — обязан доложить, сел — тоже доклад.
Второй пилот Александр Филиппов, скромно уйдя в сторону от шумной толпы, оценивал качество взлётки.
— Хорошее покрытие, ничего не скажешь, — одобрил Александр Васильевич. Он, как выяснилось, в прошлом лётчик-истребитель, восемь лет служил в авиаполку в Буревестнике. В экипаже Духанина Филиппов ответственный за моторную группу, а при необходимости дублирует командира корабля.
Наконец, все в сборе. Пять минут уходит на коллективное фото, селфи и расспросы авиаторов.
Александр Анатольевич Духанин — фермер, а самолёты — это увлечение всей жизни. Сахалинцу удалось осуществить свою детскую мечту о небе.
Сейчас у него два самолёта (помимо "Пайпер Ацтека", ещё и Як-18") и собственная взлётно-посадочная площадка в селе Старорусском. Оттуда с Александром Филипповым они и вылетели на Итуруп.
На Итурупе лётчики собираются провести три дня. За это время надеются осмотреть островные достопримечательности, а в среду — в обратный путь. Главное, чтобы погода была лётной.
Все новости Сахалина - ИА Sakh.com.
Фото ИА Sakh.com.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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