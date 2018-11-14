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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:17 |
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На Сахалине семь новых домов курорта "Горный воздух" примут туристов в феврале
Построенные объекты будут использоваться для приема участников первых международных зимних игр «Дети Азии». Об этом стало известно в ходе выездного рабочего совещания по реализации проекта, которое провел заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Строительство горнолыжной деревни на склоне горы Большевик в окрестностях Южно-Сахалинска ведет компания «Сахалин Шале» - резидент территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух». Общая площадь застройки составит 9 тысяч квадратных метров. На этом участке планируется разместить 24 шале для проживания спортсменов и туристов, а также кафе, ресторан и клубный дом площадью 400 квадратных метров. В нем будут размещены фитнес-центр, бассейн и лаунж-зона для гостей курорта. Новый комплекс расположен в непосредственной близости от лыжных трасс, в 10 минутах ходьбы от нижней станции подъемников, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- В 2019 году планируется ввести первую очередь горнолыжной деревни - семь домов и пункт питания. Эта инфраструктура будет использоваться для приема гостей первых международных игр «Дети Азии». В комплексе смогут разместиться более 160 человек. А уже в окончательном виде горнолыжная деревня начнет работать к зимнему сезону 2019-2020 годов, - сказал Антон Зайцев.
На совещании было отмечено, что основные работы на объекте идут с соблюдением графика. Уже заключен договор его на подключение к энергоснабжению. На утверждении в Корпорации развития Дальнего Востока находится проект планировки комплекса, решаются вопросы с ресурсоснабжающими организациями.
- Сегодня «Горный воздух» активно развивается. Уже построено более 35 километров горнолыжных трасс. Создание гостиничной инфраструктуры в непосредственной близости от горных склонов необходимо для соответствия нового комплекса мировым стандартам. Уверен, что он будет привлекательным для жителей и гостей области, - отметил заместитель председателя регионального правительства, добавив, что при реализации проекта ожидается создание 50 новых рабочих мест.
Напомним, территория опережающего развития «Горный воздух» была создана в Сахалинской области постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. В регионе планируется создать международный всесезонный центр спорта и туризма.
В настоящее время в ТОР реализуется 18 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 21 миллиард рублей и планами создания 1279 новых рабочих мест.
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