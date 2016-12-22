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Корпорация развития Сахалинской области вложит 10,3 млрд в строительство мега-фермы на острове
Общая стоимость проекта оценивается в 11,7 млрд руб. Корпорация развития Сахалинской области вложит 10,3 миллиарда. Проект предусматривает две очереди: строительство животноводческого комплекса на 1 900 голов с молокопереработкой в с. Троицком, Анивского района и строительство аналогичного комплекса, также на 1 900 голов, в с. Березняки, Долинского района, которое будет осуществляться на землях совхоза «Комсомолец». Первая очередь проекта включена в ТОР «Южная».
Проект реализуется с конца 2015 года. Для своевременного обеспечения поголовья кормами проведена большая работа по формированию кормовой базы - закуплена необходимая сельскохозяйственная техника, проведены мелиоративные, агрохимические мероприятия, заготовлены корма.
В соответствии с проектной документацией заложены фундаменты зданий животноводческого комплекса в с. Троицком, ведутся монтажные работы. Осенью 2017 г. сюда будет завезено дойное стадо, и в IV квартале 2017 года сахалинцы уже смогут приобрести первое молоко мега-фермы. К этому сроку будет введен в эксплуатацию и цех по переработке молока.
Строительство всего проекта планируется завершить к 2018 году, когда будет достроена 2-я очередь животноводческого комплекса. Валовый объем производства нового предприятия оценивается в 33 тыс. тонны молока, что повысит на 30% самобеспеченность жителей Сахалинской области в натуральном продукте.
Досье "Дальневосточного капитала": Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. Создано в конце 2015 года. 100% акций принадлежит Правительству Сахалинской области. Уставной капитал – 50 миллиардов рублей. Основные цели создания - обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики региона посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики.
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