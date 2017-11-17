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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Декабря, 01:33 |
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Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
Сахалинский проект в сфере туризма и бальнеологии назван примером успешного сотрудничества России и Японии. Строящийся в Южно-Сахалинске бальнеологический комплекс «Хонока» - совместное начинание бизнеса двух стран. Положительная оценка ему была дана во Владивостоке, где впервые состоялся «День японского инвестора». Представители деловых кругов и органов власти России и Японии обсудили реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Для переговоров в столицу Приморья прибыла многочисленная японская делегация во главе с министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Гостей приветствовал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Встречи с инвесторами – важный формат работы для развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Хочу отметить, что мы сопровождаем и будем сопровождать каждый инвестиционный проект, реализуемый на Дальнем Востоке, - подчеркнул Юрий Трутнев.
Вице-премьер и полпред привел примеры успешного экономического сотрудничества России и Японии на межрегиональном уровне. Среди них – реализуемый на Сахалине проект создания бальнеологического комплекса «Хонока». В этом году его высоко оценили на Восточном экономическом форуме.
Строится комплекс в районе площади Победы Южно-Сахалинска. Работы ведутся с опережением графика. У двухуровневого здания уже появился цокольный этаж. Для новостройки выбран японский проект, адаптированный к российским условиям. Планируется, что к концу следующего года «Хонока» уже примет первых посетителей.
Комплекс оформят в японском стиле. Он будет располагать всем необходимым для семейного отдыха. На площади 7400 квадратных метров разместятся бассейны, массажные салоны, зоны отдыха, японский сад, детские игровые комнаты и ресторан. Посетителям предложат различные косметологические процедуры, а также услуги SPA. Российско-японская компания «Хонока Сахалин» – резидент территории опережающего развития «Горный воздух» - намерена применить здесь лучшие стандарты обслуживания. В ресторане, к примеру, будут работать квалифицированные повара из Японии, которые сейчас изучают русский язык.
- Подобные комплексы работают в Токио и Саппоро, там они очень популярны. В России таких объектов нет, мы в этом - первопроходцы. Для нашей страны - это новый опыт работы с японскими партнерами, - говорит Сергей Дмитриев, управляющий компании «Хонока Сахалин». - Сегодня к проекту приковано пристальное внимание со стороны государственных структур и бизнеса обеих стран. Наша задача - доказать, что такие проекты реализуемы, а японский бизнес может рассчитывать на эффективное сотрудничество с дальневосточными партнерами.
Общая сумма инвестиций в сахалинский проект превышает полмиллиарда рублей, это средства бизнеса. Более половины всех инвестиций – японские. Как отметил губернатор региона Олег Кожемяко, который принял участие в международном мероприятии, областные власти поддержали проект и помогают инвесторам его реализовать. В частности, к площадке подведут инженерные сети.
- Уверен, новый бальнеологический комплекс станет визитной карточкой для Дальнего Востока. Он будет круглогодично оказывать водно-оздоровительные услуги жителям Сахалинской области, гостям из других регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня отдых такого типа стремительно набирает популярность во всем мире. Для Сахалина – это прекрасная возможность увеличить приток туристов, которые смогут в зимнее время сочетать водные процедуры с катанием на горных лыжах, - сказал сахалинский губернатор.
- Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
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