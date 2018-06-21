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Понедельник| 09 Июля, 12:45 |
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Сахалин соединят с материком тоннелем или мостовым переходом
"Паромная переправа себя изживает, обязательно должно появиться железнодорожное сообщение. Думаю, что в этом году станет ясно, что будем строить – тоннель или переход. При этом там должно быть и железнодорожное, и автомобильное сообщение", — сказал министр.
Стоимость строительства моста с материка на остров Сахалин, согласно перечню инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, ориентировочно оценивается в 400 миллиардов рублей.
Виктор Ишаев отметил, что успешным примером реализации подобного проекта может служить совмещенный (железнодорожный и автомобильный) мост в районе Хабаровска. Его мостовая часть составляет 2,6 тысячи метров, эстакадная часть — 4 тысячи метров, подъездные пути — 13,6 километра, сообщает пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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