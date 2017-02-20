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Среда| 22 Февраля, 08:32 |
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На Сахалине планируют получить 1100 тонн элитных семян картофеля
Первое учреждение будет занято размножением перспективных сортов картофеля элитных репродукций, наиболее отвечающих условиям островного региона, второе - улучшением поголовья свиней. Это решение стало одним из итогов прошедшего в Москве заседания совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В ходе мероприятия под руководством Андрея Фурсенко, помощника Президента Российской Федерации, и Аркадия Дворковича, заместителя председателя Правительства РФ, в частности, рассматривались вопросы об улучшении качества поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, а также развитии семеноводства.
Разработанный в Сахалинской области план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства имеет некоторые региональные особенности. Например, из-за высоких транспортных расходов доставленные на Сахалин семена картофеля высоких репродукций становятся почти вдвое дороже. Поэтому планы областного руководства предусматривают создание семеноводческого хозяйства. Уже в 2017 года оно должно произвести 1100 тонн элитных семян картофеля. Столько же семенного материала было закуплено в прошлом году в других регионах России. Объем производства хозяйства при выходе на проектную мощность в 2025 году составит 2900 тонн элитных семян в год. Это позволит полностью обеспечить потребность местных сельхозтоваропроизводителей в качественном семенном материале.
Наладить в островном регионе производство чистопородных хряков и маточного поголовья свиней, а также гибридных свинок поможет создание в островном регионе собственного селекционно-генетического центра. Предполагается, что его продукция будет поставляться внутренний рынок области, регионы ДФО, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Наши планы были одобрены, - сообщил принимавший участие в заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы губернатор Олег Кожемяко. – Реализовываться эти проекты будут на средства федерального и областного бюджетов, а также частных инвесторов.
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