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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Февраля, 08:32 |
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В Сахалинской области на новом лососевом заводе заложили 22 млн икринок
Он построен обществом с ограниченной ответственностью «Каниф» при поддержке правительства островного региона. Предприятие включает в себя 72 инкубационных бокса, питомник площадью 60 квадратных метров и четыре пруда, каждый на 500 квадратных метров. В настоящее время на инкубации уже находится 22 миллиона икринок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Искусственное воспроизводство лососёвых - очень важное направление, которым мы предметно занимаемся на территории субъекта и без которого сегодня не обойтись. «Ловецкий» стал 46-м заводом, действующим в Сахалинской области. Необходимо отметить, что он построен на юго-западном побережье Сахалина, где подходы лососевых в последние годы минимальны. Восстановление естественных нерестилищ и строительство новых рыбоводных мощностей позволят восстановить и приумножить промысловый потенциал некогда богатейшего промыслового района. В различных стадиях от проектирования до строительства на этом участке реализуются проекты еще пяти подобных предприятий. Для справки: открываемый сегодня завод построен на месте бывших мелиоративных систем, а сама базовая река упирается в каскад водопадов. По сути, предприятие восстанавливает утраченную экосистему. Только так мы можем вернуть былое рыбохозяйственное и рекреационное значение этим акваториям, - подчеркнул принимавший участие в церемонии открытия завода заместитель председателя регионального правительства Игорь Быстров.
Мэр Невельского района Владимир Пак добавил, что «Ловецкий» - первый в районе частный рыборазводный завод. Его построили бизнесмены – невельчане.
- Строительство данного завода существенно поможет нашим рыбоперерабатывающим заводам. Ведь из-за нехватки сырья многие были вынуждены закрыть цеха и сократить производство. Более того, уже в следующем году ООО «Каниф» начнет строительство еще двух аналогичных заводов в Невельском районе, - сказал Владимир Пак.
Сейчас на предприятии трудится 15 человек. Среди них - главный рыбовод Виктор Погодин. Мужчина занимается разведением лососевых уже более двадцати лет.
- Наша задача – оживить реки запада Сахалина и наполнить их рыбой. Каждый день, приходя на работу, я ощущаю огромное чувство ответственности, ведь от меня зависит сохранность и выживаемость сначала заложенных в инкубаторы икринок, затем личинок, а позже и мальков. Здесь нельзя зевать и работать, спустя рукава, - поделился Виктор Погодин.
Уже в конце мая этого года новый завод в сахалинские реки планирует выпустить не менее 21 миллиона молоди кеты. Возврат первой рыбы ожидается в 2019 году.
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