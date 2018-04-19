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Понедельник| 21 Мая, 12:01 |
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На Курильских островах строят жильё по нулевой ипотеке
Для помощи в решении квартирного вопроса по инициативе главы региона Олега Кожемяко правительством островной области было создано Сахалинское ипотечное агентство, основная задача которого – формирование рынка доступного жилья. Одно из направлений его работы – программа кредитования населения на более выгодных, чем в банках условиях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Напомним, для ряда льготных категорий граждан в Сахалинской области действует нулевая ипотека. Жители Курильских островов могут рассчитывать на ипотечный заем под ноль процентов вне зависимости от жизненных обстоятельств.
Главное и единственное условие – иметь постоянную островную регистрацию. Средства можно направить как на приобретение квартиры в многоквартирном доме, так и на индивидуальное жилищное строительство.
Владимир Прокопенко из Курильска строит дом своими руками. Шесть комнат, большая кухня-столовая, несколько вспомогательных помещений. За все материалы для строительства и доставку их на Итуруп заплачено 4 миллиона рублей, которые курильчанину выдали под ноль процентов в Сахалинском ипотечном агентстве.
- Мы всё посчитали сами, затем предоставили эти расчеты, обосновали, что нам нужна такая сумма, - говорит Владимир. - Нам выдали. Всё, что мы просили. Это хороший шанс, чтобы улучшить своё жилищное положение. Ежемесячно по ипотеке мы платим около 30 тысяч рублей. Сумма вполне подъемная – работаем оба: я и супруга. И подобные условия действуют для всех жителей Курильской гряды.
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