|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 21 Мая, 17:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На курильском острове Шикотан впервые появятся асфальтированные дороги
В самих населенных пунктах новое дорожное полотно будет уложено на четырех центральных улицах – Советской, Терешкова, Торговой и Комсомольской. Завершиться работы должны в 2020 году. Такая информация прозвучала на встрече губернатора Олега Кожемяко с жителями Шикотана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- На нашем острове сейчас возводится жилье, открыли новый детский сад, построена школа, появляются мощные производственные объекты. Изменения к лучшему очевидны, но хочется, чтобы власти, занимаясь развитием экономики и социальной сферы, не упустили из виду проблемы более мелкого порядка, - обратилась к главе региона Людмила Щепкина, проживающая на Шикотане около 40 лет. - У нас до сих пор нет асфальтированных дорог, а в селах местами отсутствуют тротуары и уличное освещение. Просим обратить на это внимание.
- Мы рассчитываем устранить эти пробелы. На Шикотане в скором времени должны появиться первые асфальтированные дороги - между Малокурильским и Крабозаводским, а также в самих селах, - сказал Олег Кожемяко. – Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу, в нее вносятся необходимые корректировки. Планируется, что дорожные работы начнутся уже в этом году. Участки трассы, проходящие через населенные пункты, должны иметь тротуары и освещение. Это обязательное требование.
На острове предстоит многое сделать и в плане благоустройства, было отмечено на встрече. Подключиться к этой работе могут сами жители, создавая так называемые территории общественных самоуправлений. Такие объединения уже действуют во многих городах и селах области. Инициативы граждан по благоустройству придомовых территорий поддерживает бюджет - выделяя до 99 процентов всех необходимых средств. Эффект – новые детские и спортивные площадки, благоустроенные дворы.
По просьбам жителей на Шикотане планируется построить современный досуговый центр, организовать работу врача общей практики. А для решения проблемы утилизации бытовых отходов в бюджет заложены средства на проектирование мусороперерабатывающего комплекса.
По программе переселения из ветхого и аварийного жилья на острове предстоит ликвидировать около 3 тысяч квадратных метров непригодного жилфонда, построив 6 домов. Также в 2019 году будет сдано 4 арендных дома. 95 квартир в них получат работники бюджетной сферы и военнослужащие.
Перспективы экономического развития Шикотана во многом связаны с созданием здесь двух современных рыбокомбинатов. Один из них уже активно строится в Крабозаводском. Пуск первой очереди намечен на октябрь этого года. А летом, как ожидается, в другом селе – Малокурильском - развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы. Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций.
Для обеспечения производств электроэнергией в обоих населенных пунктах решено построить мини-электростанции – на 6 мегаватт в Крабозаводском и на 20-25 мегаватт - в Малокурильском.
- На курильском острове Шикотан впервые появятся асфальтированные дороги
- Впервые за 20 лет на Сахалине запущена глубокая переработка мяса бройлера
- Около 300 арендных квартир построят на Кунашире
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- На Курильских островах строят жильё по нулевой ипотеке
- Сахалинские автолюбители вдвое сократят расходы, переведя машину на газомоторное топливо
- На Сахалине будут разводить якутских лошадей
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Сахалине заявлен новый резидент в составе территории опережающего развития "Горный воздух"
- На Сахалине приступили к формированию туристического кластера
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.