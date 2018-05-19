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Строящийся на Курилах рыбообрабатывающий комплекс аналога в России не имеет
Меньше года прошло с тех пор, как в селе Крабозаводском на Шикотане развернулось строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса, аналогов которому пока нет в России. Ставка делается на комплексный подход в рыбообработке и безотходное производство. Сейчас объект готов на 60 процентов, сообщает Sakh.com.
Комплекс будет работать круглогодично и позволит создать на Шикотане новые рабочие места, вдохнет жизнь в село, которое сейчас нельзя назвать процветающим.
Строители работают в дневную и ночную смены, в любую погоду, чтобы успеть к осени запустить производственную линию. С Итурупа сюда завезено около 30 единиц техники, работает местный цементный завод.
Площадь здания — 74 на 102 метра, мощность холодильника для хранения продукции составит 5 тыс. тонн. Отдельно строится завод, где разместится жиромучное производство мощностью на 20 тонн в сутки. Комплекс включает общежитие на 118 мест, столовую и гостиницу на 24 человек.
Внутри трехэтажного здания будут располагаться машинное отделение, цех, бытовые помещения для рыбообработчиков, мастерские.
— Уникальность комплекса в том, что здесь будут использованы самые передовые технологии в переработке рыбы, — рассказывает заместитель генерального директора компании "Гидрострой" Павел Кравченко. — По мощности завод способен перерабатывать 900 тонн продукции в сутки, таких мощностей на Курилах пока нет, есть на Итурупе, но там работают два завода, а здесь будет справляться один.
Труднодоступность острова — главная его проблема.
— Для Курил всегда сложно выстроить логистику по доставке больших грузов, но главная трудность — это капризная переменчивая погода. Что касается инертных материалов (песок, щебень), все доставляется с Итурупа — там тоже люди задействованы в этом строительстве.
Основные виды продукции, которая пойдет на переработку — это иваси, скумбрия, минтай, треска и любая рыба, которая водится в этих водах.
Завод строится рядом с действующим с 1999 года предприятием — филиалом "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак", поэтому строители и рыбообработчики практически "варятся в одном котле", тишины здесь не услышишь. Подошло добывающее судно, есть рыба — у всех праздник.
По словам директора филиала "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак" Олега Мазура, строители планируют запустить новую филейную линию по переработке минтая и трески, а также перенести действующий консервный завод под новую крышу (под торговой маркой "Курильский берег" завод выпускает известные консервы из печени трески тихоокеанской, печени минтая дальневосточного по-приморски и др.). Объемы, конечно, будут зависеть от промысловой обстановки.
— Новый завод даст 200 новых рабочих мест, это специалисты лаборатории, технологи, рыбообработчики… сюда приедут высококвалифицированные специалисты, и, конечно, будем привлекать местное население. Думаю, за таким грандиозным строительством в село должна прийти и новая инфраструктура, многие вопросы начнут последовательно решаться, — рассуждает Олег Мазур.
Начальник строительного участка Николай Зотов подсчитал, что количество задействованных на стройке специалистов, включая механиков и водителей, составляет на сегодняшний день 204 человека.
— Как раз сегодня приехали наладчики оборудования. Основные востребованные специальности — плотник-бетонщик, штукатур-маляр, плиточник, кровельщик, монтажник. Здание сейчас готово на 60 процентов, в частности, готов административно-бытовой комплекс, начаты бетонирование пола и остекление оконных проемов. По холодильнику: идет подготовка основания. По машинному отделению: установлено ограждение, ждем поставки исландского оборудования, которое будет доставлено в 20-х числах июня. В середине июля ожидаем специалистов из Исландии по его сборке, планируется приезд 51 человека. Туковый завод: выполнен монтаж каркаса здания, на 100 процентов выполнена установка фундамента, идет засыпка основания под бетонирование пола.
По словам Зотова, одновременно ведутся наружные работы, благоустройство территории, которые выполнены на 80 процентов. С подачей воды все в порядке.
На причале ведутся дноуглубительные работы и гидротехнические мероприятия. Первый был построен и сдан в эксплуатацию в 2015 году, второй, понтонного типа, в 2017 построила южно-корейская компания (главный подрядчик — "Гидрострой"), и, по словам специалистов, он неплохо показал себя нынешней зимой. Пришло понимание, что прослужит долго. Для закрытых бухт это идеальное сооружение: не подвержен коррозии, и построить его можно за два месяца, включая проектирование.
На вопросы Sakh.com о финансировании и партнерах проекта, о том, почему специалисты по налаживанию производственной линии приглашены из Исландии, неужели в стране так плохо с кадрами? А также на вопрос, откуда компания черпает оптимизм, готовясь перерабатывать по 900 тонн рыбы в сутки при ее слабых подходах, ответил генеральный директор АО "Гидрострой" Юрий Светликов.
— Проект финансирует компания "Гидрострой", партнеров в этом вопросе у нас нет. Хотя, конечно, покупаем у иностранных компаний оборудование, технику, материалы. О цене проекта говорить пока рано, цыплят по осени считают. Когда построим, тогда и будет понятно. Предварительные суммы, потраченные на закупку всего необходимого, составляют порядка 55 млн евро, включая добывающий флот, новый причал, строящиеся здания и "начинку" — покупку оборудования как для рыбоперерабатывающего, так и для жиромучного производства, все наружные трассы — водопровод, канализацию, инженерные сети, дизельные станции. Это лишь примерная сумма, все будет посчитано по окончании строительства.
Что касается возможных простоев производственной линии, такая вероятность есть, соглашается Юрий Светликов. Рыбаки рассчитывают на сезонную рыбу и верят прогнозам ученых — наступает период, когда возвращаются сельдь иваси и скумбрия. Ивась (еще его называют дальневосточной сардиной) был в здешних водах в изобилии в 90-х годах, но потом пропал, такова его цикличность. По прошествии 25 лет начинает появляться снова, и ученые прогнозируют, что если придет, то снова лет на 20.
Ловится сельдь иваси лишь три месяца в году, в этот пиковый период завод будет загружен полностью, считают специалисты, для этого готовят и специализированный флот. В остальное время в ход пойдет разнорыбица, сезонная рыбалка тоже дает свои плоды.
С техническими кадрами в России не плохо, а очень плохо, считает собеседник, поэтому и везут на остров Шикотан специалистов по налаживанию оборудования для переработки из Исландии.
— Сейчас настолько все интегрировано по всему миру, что можно купить все что угодно, и нужно покупать самое лучшее, самое современное. С исландской рыбообработкой мы познакомились сначала теоретически, посмотрев видеоматериалы, затем увидели вживую, как это работает на берегу. Именно они успешно работают в местах скоплений массовых видов рыб, в частности, на селедке, и это оборудование — именно то, что нам нужно. Таких заводов в России еще нет, — объяснил Светликов и отметил, что за сроками строители не гонятся, еще нужно решить ряд вопросов, в том числе вопрос с подачей энергии с учетом заявленных мощностей. Лето на острове короткое, поэтому и стараются успеть выполнить основную работу по максимуму, главный принцип в работе — дисциплина.
Известно, что государство сегодня обязывает рыбоперерабатывающие заводы, построенные под инвестиционные квоты, выпускать продукцию высокой степени переработки. Группа компаний "Гидрострой", занимающая особое место в рыбной отрасли Дальнего Востока, к этому готова, уверено руководство компании. Сами заработали, сами и строим. Бизнес развивается и ставит перед собой новые задачи.
В селе Малокурильском на Шикотане также развернута площадка под строительство грандиозного рыбоперерабатывающего комплекса — переживает свое второе рождение резидент ТОРа "Курилы" рыбокомбинат "Островной". Хочется верить, что у Шикотана в целом появились новые стратегические горизонты.
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