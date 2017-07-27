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На Сахалине резидент ТОР "Южная" расширяет производство
"Все основные объекты второй очереди в настоящее время уже построены. Более того ведется активная эксплуатация. Первую сваю мы забили в марте 2016 года и уже в октябре завезли маточное поголовье из Курской области. По дорогам в 9 тысяч километров 2 с лишним тысячи свиней были доставлены на Сахалин. К 5 апреля 2017 года мы уже получили от них первый приплод. Сейчас у нас порядка 14 тысяч поросят уже выращиваются на мощностях второй очереди и не позднее 1 октября начнется забой", - прокомментировал Алексей Пахомов, генеральный директор компании «Мерси Арго Сахалин».
По словам инвестора, сейчас идут работы по созданию внешней инфраструктуры.
«Остались такие вещи как дороги, благоустройство, пожаротушение. Внутри здания полностью готовы, смонтированы и запущены в работу», – сказал он, отметив, что полностью «вся инфраструктура будет создана в полном объеме летом следующего года».
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Мерси Арго Сахалин» стал первым инвесторов в ТОР «Южная», созданной в марте 2017 года. Сейчас ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Основная специализация ТОР – сельское хозяйство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. Для реализации проектов в данной ТОР подано 7 заявок с объемом частных инвестиций на сумму 17,8 млрд рублей. Уже реализуются 3 проекта на 7,7 млрд рублей частных инвестиций, в рамках которых будет создано 453 новых рабочих мест.
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