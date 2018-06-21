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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалинская область занимает второе место в России по развитию реального сектора экономики
Глава региона отметил, что по данным Министерства регионального развития РФ за январь-октябрь 2012 года Сахалинская область занимает третье место в России по сводному индексу социально-экономического развития, второе - по развитию реального сектора экономики и пятое – по инвестиционной привлекательности.
- Островной регион является одним из лидеров в стране по привлечению инвестиций, объемам строительства на душу населения, объемам кредитования как юридических, так и физических лиц, - сказал губернатор Александр Хорошавин.
Александр Хорошавин подчеркнул, что областной бюджет в текущем году сохранил выраженную социальную направленность. Около 40 процентов всей его расходной части выделялось на соцсферу. Средняя заработная плата в регионе к концу года по прогнозам увеличилась до 44,3 тыс. руб. Отмечается низкий уровень безработицы.
В Сахалинской области продолжает работать программа модернизации здравоохранения. В ее рамках в 2012 году планируется приобрести 1,7 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования. В течение года был открыт ряд межмуниципальных онкологических и хирургических центров.
Что касается результатов работы производственной сферы области в 2012 году, то здесь ситуация следующая. На фоне некоторого снижения объемов добычи нефти и конденсата отмечается существенный рост объемов добычи газа. Показатели добычи угля сохраняются на уровне прошлого года. Сельское хозяйство, по словам губернатора, демонстрирует хорошую динамику, и год будет завершен «в плюсе» по многим показателям.
Что касается электроэнергетики, то в 2012 году был введен в эксплуатацию 5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, продолжалось строительство 4-го энергоблока станции. Также модернизировалась Охинская ТЭЦ, было начато проектирование Сахалинской ГРЭС-2.
В 2012 году в Сахалинской области ожидается снижение темпов естественной убыли населения и увеличение коэффициента рождаемости.
- Та работа, которую мы системно, целенаправленно и последовательно ведем в последние годы, приводит к таким положительным результатам. Уверен, что в дальнейшем их будет еще больше, - сказал Александр Хорошавин.
В ходе пресс-конференции губернатор подробно ответил на вопросы представителей средств массовой информации, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
"Дальневосточный капитал".
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