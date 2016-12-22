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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:55 |
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На Сахалине стали больше ловить, добывать и строить
Выросла добыча нефти (на 7,7 процента - до 16,8 миллиона тонн), газа (на 2,3 процента до 26,6 миллиарда кубометров) и угля (в 1,5 раза – до 6,8 миллиона тонн), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 717,1 тысячи тонн, или 106,3 процента. Переработано 464,2 тысячи тонн, или 101,2 процента к аналогичному периоду 2015 года.
В отчетном периоде в Сахалинской области отмечался рост производства тепловой и электрической энергии, бензина автомобильного, мазута топочного, лесоматериалов, строительных нерудных материалов, мяса и субпродуктов, рыбных консервов, цельномолочной продукции, колбасных изделий, минеральной воды.
Выпуск продукции сельского хозяйства за 11 месяцев составил 9,9 миллиарда рублей или 112,6 процента. Это связано со значительным увеличением производства мяса (рост в 1,2 раза). Сохраняется рост производства яиц (на 6,7 процента) и молока (на 1,1 процента). Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 9,9 процента и свиней на 5,9 процента. Сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 43,3 тысячи тонн, прирост 16,9 процента. Валовой сбор картофеля по отношению к аналогичному периоду предыдущего года увеличился на 15 процентов и составил 104,6 тысячи тонн.
В январе – ноябре 2016 года на Сахалине и Курилах введено в действие 327 тысяч квадратных метров жилья. Это что в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Жители области за счет собственных и заемных средств построили 142,2 тысячи квадратных метров жилья. Прирост в 1,4 раза.
На потребительском рынке увеличился оборот общественного питания на 2,3 процента. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, составила 65,1 тысячи рублей и возросла на 8,9 процента.
Уровень регистрируемой безработицы в области по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 0,6 процента, что соответствует аналогичной дате 2015 года.
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