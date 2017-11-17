|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 23 Декабря, 23:39 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон
Зимние месяцы на Сахалине станут праздником спорта и здорового образа жизни. Такое мнение высказывают многочисленные горнолыжники и сноубордисты, которым уже удалось опробовать трассы на горе Большевик. Благодаря обильным продолжающимся снегопадам, здесь уже образовался двухметровый снежный покров. Поэтому гостей готовы принять все трассы и канатные дороги комплекса.
По мнению экспертов, сегодня «Горный воздух», расположенный на склонах горы Большевик в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, является лучший горнолыжным курортом Дальнего Востока и Сибири. Здесь проводятся соревнования федерального и международного уровня. Общая длина трасс - 25 километров, самая протяженная - 4,4 километра.
Сезон «Горного воздуха» будет ознаменован серией ярких событий. Вскоре откроется новая трасса для малышей и начинающих, пологая, освещенная по вечерам. Завершится строительство входной группы на нижней площадке комплекса. В здании площадью 4,7 тысячи метров разместят: прокат, магазины, ресторан, кассы, мастерскую, санузлы, камеру хранения, видеозал с детской игровой зоной. С момента открытия сезона во входной группе будут работать кассы, камеры хранения и прокат.
Нынешней зимой «Горный воздух» впервые перешагнет привычные границы горы Большевик. Посетителей примут новые интересные трассы на живописных склонах горы Красной.
Туристам, желающим покататься на сахалинских горах, благоприятствует лояльная тарифная политика авиакомпании «Аэрофлот». Перелет на остров из Хабаровска или Владивостока подешевел почти вдвое. В прошлом сезоне билет туда и обратно обходился в 14000-15000 рублей. В этом – 7400 рублей (Владивосток – Южно-Сахалинск - Владивосток) и 8200 рублей (Хабаровск – Южно-Сахалинск - Хабаровск). Есть у туристов и еще одна возможность сэкономить. 27 декабря завершится акция «Аэрофлота», в рамках которой можно приобрести по выгодным праздничным тарифам билеты на полеты с 15 января по 20 апреля 2018 года.
Принять гостей острова готова сеть гостиниц с обширным номерным фондом, от гостевых домов до четырехзвездочных отелей. В выходные и праздники специальный автобус будет доставлять гостей до нижней станции комплекса.
23 декабря, в день старта зимнего сезона, с 10 до 12 часов подъем до средней станции комплекса, где развернутся праздничные мероприятия, будет бесплатным. Гостей ждут горячий чай и фудкорт, конкурсы и фотосессии, выступления творческих коллективов, презентация нового мультипликационного фильма компании «Сахалин Энерджи» о правилах безопасности на горнолыжных склонах. Официальный старт сезону даст традиционный массовый спуск с вершины горы Большевик. Его участниками станут воспитанники детских спортивных школ и все желающие. Среди них организаторы мероприятия разыграют в лотерею сезонный безлимитный ски-пасс.
Сотрудники «Горного воздуха» подготовили серию ярких развлекательных мероприятий на новогодние дни. 2 января с вершины горы Большевик одновременно спустятся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Со 2 по 7 января каждый вечер состоится шоу «Зимний шепот звезд». 6 января в ночь перед Рождеством гости комплекса узнают, кто круче – горнолыжник или сноубордист. На 7 января назначен детский снежный карнавал.
Досье "Дальневосточного капитала": Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» открыт в 1960 году. Здесь участники советской сборной готовились к зимней Олимпиаде 1972 года в Саппоро. В постперестроечные годы комплекс забросили. Его возрождение началось при поддержке федеральных и региональных властей уже в XXI веке. Сегодня «Горный воздух» - центр одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Здесь создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов, а также из-за рубежа. На горе Большевик обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания, продолжается строительство инфраструктуры. К 2020 году на «Горном воздухе» появится свыше 85 километров горнолыжных трасс с искусственным оснежением, девять новых канатных дорог. Частные инвесторы возведут две гостиницы, горнолыжную деревню, два водноспортивных центра, универсальный спортивный центр «Восток», японский бальнеологический комплекс. Ожидается, что к 2025 году количество посетителей комплекса составит 600 тысяч человек в год. А ежегодные налоговые поступления в областной бюджет превысят 500 миллионов рублей.
- На Сахалине лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон
- Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
- Сахалин открыл для москвичей рыбный магазин "Гастроном 65" в духе советской эпохи
- За пять дней в Москве рыбаки Сахалина продали 10 тонн курильской икры и консервов
- На Сахалине объявлен день старта горнолыжного сезона на "Горном воздухе"
- Мощный циклон не повлиял на движение поездов на Сахалине
- В Правительстве Сахалинской области назначен новый заместитель по "инфраструктуре"
- РЖД планирует за год вложить в развитие инфраструктуры на Сахалине порядка 17 млрд руб.
- На Сахалине активно переводят автотранспорт на газ
- В Сахалинской области будет создано пять центров развития региона
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.