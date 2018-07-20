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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 07:17 |
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На Сахалине и Курилах открыты 160 площадок для продажи свежей наваги по социальной цене
Больше всего – 35 торговых мест – создано в наиболее населенном Южно-Сахалинске, где январскую рыбу можно купить рядом с крупными торговыми центрами, на рынках, а также в планировочных районах.
Сразу три места продажи открыты на рынке «Техник» в центре города. Свой улов сюда привозят рыбодобывающие предприятия из Поронайского района. Свежую навагу можно приобрести по цене от 75 до 80 рублей за килограмм. Спрос высокий - сегодня только за первый час продаж сахалинцы раскупили около 700 килограммов рыбы.
- Очень люблю зимнюю навагу, с удовольствием готовлю из нее разные блюда. Купила 3 килограмма. Конечно, очень хорошо, что в городе организовали продажи этой рыбы по социальной цене, - поделилась южносахалинка Светлана Худжанова.
В нынешнюю зимнюю путину островные рыбаки добыли уже около полутора тысяч тонн наваги. Примерно десятая часть улова реализована через розничную сеть. Сегодня свежая навага продается практически во всех районах области. Цены на нее снижаются.
- Это объясняется увеличением объемов торговли и постепенным удовлетворением потребительского спроса. Если на прошлой неделе средняя стоимость по области составляла 133 рубля за килограмм, то сейчас это порядка 117 рублей. Еще ниже цены в Александровск-Сахалинском, Южно-Курильском, Ногликском, Поронайском, Долинском, Томаринском районах и в Южно-Сахалинске. Например, в областном центре килограмм наваги стоит от 70 до 110 рублей, в Долинском районе - от 80 до 90 рублей, в Ногликском – от 75 до 99, в Александровск-Сахалинском - от 90 до 100, а в Томаринском от 90 до 95 рублей. Средняя цена в Смирныховском округе – 85 рублей, в Поронайском – 70, - рассказала заместитель министра торговли и продовольствия области Наталия Розанова.
Она добавила, что в ближайшее время можно ожидать дальнейшего падения цен на популярную у сахалинцев и курильчан рыбу.
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