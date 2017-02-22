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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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На Сахалине объем производства мяса вырос до 6,4 тысячи тонн
Об этом губернатору Олегу Кожемяко доложил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. Напомним, около года назад по решению главы региона были заключены эффективные контракты с руководителями органов исполнительной власти. Они позволяют оценить работу ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.
В течение прошлого года в островном регионе были обновлены посевы кормовых культур на площади 4,98 тысячи гектаров, доложил Михаил Кузьменко. Ведомство обеспечило подъем 8,4 тысячи гектаров зяби. В хозяйствах области создано 1913 мест для крупного рогатого скота против 1200 запланированных. За год площадь имеющихся в регионе современных теплиц круглогодичного использования возросла более чем на два гектара.
Продолжается строительство крупных молочно-товарных ферм - в селе Троицком Анивского района и Раздольном Корсаковского района. Возводятся объекты второй очереди свинокомплекса в селе Таранай, рассчитанной на 50 тысяч животных. Здесь уже построены корпуса ожидания, хрячника, карантина, осеменения, административно-бытового корпуса, здания накопительных резервуаров системы очистки воды до уровня питьевой. Ведется подключение сетей энерго-, водо- и теплоснабжения.
Олег Кожемяко итоги деятельности ведомства одобрил. По его поручению ведомство должно сосредоточиться на подготовке к проведению весенних полевых работ, посевной кампании. Особое внимание – обеспечению кормами островных животноводческих хозяйств.
- Летом на Сахалин завезут около 1700 голов крупного рогатого скота молочного направления для ферм в Анивском и Корсаковском районах, - сказал губернатор. – Естественно, животные дадут приплод. Всех их необходимо обеспечить полноценным питанием в достаточном количестве. Для этого министерству сельского хозяйства следует провести большую подготовительную работу, в частности, организовать закупки техники для заготовки кормов, хранения, подготовить специалистов, которые будут ей управлять.
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