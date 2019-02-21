В Сахалинской области запустят новые межрегиональные авиамаршруты

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 22 Марта, 21:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.77 р.
1 EUR 72.59 р.
100 JPY 57.56 р.
10 CNY 95.1 р.
Тема номера
Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2019

Регион сегодня
22.03 |
В Яковлевском районе Приморья оперативно ликвидируются последствия утечки нефтепродуктов
22.03 |
Около 1000 детёнышей ларги родились в Приморье
22.03 |
С 1 июля Россия начнет терять защитные леса и рыбные ресурсы
22.03 |
Во Владивостоке откроется ярмарка "Покупай приморское"
22.03 |
В Хабаровском крае местный житель, обороняясь, застрелил тигра
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 13:00
Александр ЛОГИНОВ: Мы реализуем каждый проект как комплексную задачу в сфере опережающего развития региона Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей.
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Марта 2019, 09:15 | Регион сегодня |

В Сахалинской области запустят новые межрегиональные авиамаршруты

По поручению Валерия Лимаренко с 1 июня этого года регулярные рейсы свяжут Южно-Сахалинск с Амурской областью, Хабаровским и Камчатским краями.

Такая информация была озвучена сегодня на заседании правительства островного региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составит 5650 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – 3750 рублей, в Советскую Гавань – 2300 рублей.

– Низкая транспортная доступность островов осложняет жизнь сахалинцам и курильчанам. Поэтому было приято решение расширить сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов и сделать билеты дешевле. С начала лета к регулярным рейсам в Хабаровск и Владивосток добавятся рейсы еще в четыре дальневосточных города, – сказал Валерий Лимаренко.

По мнению генерального директора туристической компании «Дрим» Юлии Бак, новые маршруты будут востребованы среди жителей не только Сахалинской области, но и других регионов Дальнего Востока.

– У туристов есть большой интерес к островной природе, к горнолыжному отдыху. К примеру, раньше, чтобы покататься на «Горном воздухе», люди летели из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, нередко приходилось останавливаться там на ночевку. В итоге, билеты получались очень дорогими, – рассказала Юлия Бак.

Внимание уделяется также доступности передвижения по Сахалинской области. Впервые было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновятся полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах будет действовать единый тариф – вне зависимости от места регистрации.

Кроме того, по инициативе Валерия Лимаренко был подписан протокол с Росавиацией. Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Москвой сейчас совершают самые вместительные лайнеры на 457 мест. Благодаря этому в 2019 году пассажиропоток, по сравнению с 2018-м, увеличится на 10 процентов.

– Полеты начинаются еще на земле, поэтому Валерий Лимаренко поручил сосредоточить внимание на транспортных площадках, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри. – В сентябре будет готов проект посадочной площадки на Парамушире, строительство должно завершиться в 2020 году. В мае начнется полная реконструкция аэродрома в Охе, окончание планируется на 2021 год.

В Южно-Сахалинске современный аэровокзал с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров должен заработать уже в конце следующего года. Также принято принципиальное решение о строительстве в главной воздушной гавани региона новой взлетно-посадочной полосы, соответствующей всем нормам безопасности.

Новые возможности для увеличения пассажиропотока и грузооборота откроет переход сахалинской железной дороги на общероссийский стандарт. По решению главы региона, приобретено три комфортабельных экспресса, которые заменят старые поезда. Один из них с сентября начнет курсировать между Южно-Сахалинском и Корсаковом через станцию Хомутово.

– На время работ по реконструкции железнодорожной дороги будет частично приостановлено сообщение с некоторыми районами. Чтобы к минимуму свести неудобства, мы усилим автобусное и авиационное сообщение по этим направлениям, о чем будем заблаговременно информировать жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

Еще одна задача – повысить надежность морского сообщения с Курилами. На особый контроль главы региона взят вопрос строительства двух грузопассажирских судов ледокольного класса, которые начнут работу в конце следующего года. Также два парома строятся для работы на линии Ванино – Холмск. Первый поступит в Сахалинскую область в конце 2020 года, второй – в конце 2021-го.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сахалинская область  авиамаршруты 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика