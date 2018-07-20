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Вторник| 28 Августа, 11:12 |
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Билеты на морской транспорт, курсирующий между Сахалином и Курилами, можно купить сразу в обе стороны
- Билеты в обе стороны можно купить в период действия летнего расписания до конца сентября включительно. Теплоходы на маршрутах, связывающих Сахалин и Курилы, в общей сложности будут ходить по пять раз в неделю. Время нахождения судов у причалов максимально сокращено – это не более четырёх часов, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Геннадий Котликов.
В пиковый сезон на линии одновременно работают два теплохода. «Игорь Фархутдинов» может одновременно взять на борт 140 пассажиров, «Поларис» - 76. Сейчас можно купить билет на любой ближайший рейс. Средняя загрузка каждого составляет не более 70 процентов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
- Многие выбирают воздушный транспорт, он более быстрый. Но иногда из-за погоды возникают задержки, – отметил Геннадий Котликов. - Сегодня «Поларис» выходит из Корсакова на Кунашир и Шикотан, продано 46 билетов из 76. При этом в аэропорт «Южно-Курильск» из-за метеоусловий за последние дни не улетело три рейса, первый отправится только завтра. Сегодня «Игорь Фархутдинов» вышел с Кунашира со 128 пассажирами, свободные места останутся и после захода судна на Шикотан. То есть возможность уехать есть у всех желающих.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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