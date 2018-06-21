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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине ВТБ гарантирует исполнение муниципальных контрактов на строительство жилья
Гарантии на сумму 358 млн рублей выданы в рамках установленного банком кредитно-гарантийного лимита компании, общий объем которого – 800 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе банка.
По условиям заключенных контрактов, к концу 2017 года «Сфера» построит и введет в эксплуатацию более 390 квартир площадью 19 тыс. кв. м в 25-м микрорайоне города.
Директор операционного офиса ВТБ в Южно-Сахалинске Виталий Герилов прокомментировал: «ВТБ сотрудничает со «Сферой» с 2011 года. И наши перспективы сотрудничества тесно связаны с масштабными планами «Сферы» на строительном рынке Сахалинской области. Банк планирует поддерживать ключевые социально значимые проекты и коммерческие инициативы компании».
Досье "Жальневосточного капитала": ООО СКФ «Сфера» образовано в 1988 году. Предприятие участвует в строительстве важнейших объектов на территории Сахалинской области (жилой фонд, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спортивная инфраструктура). В 2007 году принимало участие в восстановлении г. Невельска после разрушительного землетрясения. В 2015 году компания построила и сдала в эксплуатацию 31,2 тыс. кв. м строительных объектов.Компания имеет опыт строительства объектов на проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2». Среди заказчиков компании - «Exxon Neftegaz Limited», «CB & I Europe B.V.», «CTSD Limited», «KC Sakhalin, Ltd», «Fluor Daniel Eurasia Inc», «Sakhalin Energy Investment Company, Ltd», «British Petroleum», «ECC-VECO», «ABN AMRO Bank».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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