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22 Августа 2018, 15:31 | Регион сегодня

На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода

Комплекс сможет перерабатывать до тысячи тонн сырья в сутки

Менее года назад в селе Крабозаводском на Шикотане ГК "Гидрострой" начал возведение высокотехнологичного комплекса по переработке водных биоресурсов, аналогов которому нет в России. Сейчас на заводе, который готовится к запуску, устанавливают современное оборудование для переработки сельди и скумбрии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Закупили его в Исландии - опыт этой страны, которая считается мировым лидером в освоении рыбных запасов, - посчитали наиболее приемлемым для Шикотана. Смонтировать оборудование курильчанам помогают прибывшие на остров 50 специалистов из Исландии.

- Эти технологии – одни из лучших в мире – широко используются и у нас на родине. Признаюсь, впервые приходится устанавливать оборудование так далеко от дома, в столь непривычных условиях. Уверен, оно принесет большую пользу российскому острову, местным жителям и компании, которая организует здесь рыбопереработку, - рассказал Арнор Полсен, руководитель исландской бригады электриков компании «Раббери».

Перерабатывать на новом предприятии планируют широкий перечень водных биоресурсов. К примеру, это добываемые в Охотском море минтай, треска и камбала, а также дальневосточная сардина иваси и скумбрия. Последние два вида сейчас образуют массовые скопления у курильских берегов. Богатые подходы по прогнозам ученых будут сохраняться еще в течение 15 лет.

- Комплекс сможет перерабатывать до тысячи тонн сырья в сутки. Планируем освоить выпуск новой продукции - филе минтая, трески и сельди, - отметил Олег Мазур, директор филиала «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак». – Новые рабочие места получат около 200 человек, в первую очередь трудоустройство предложим жителям Шикотана. К ним в помощь приедут квалифицированные кадры из других регионов страны - лаборанты, технологи и рыбообработчики. Специально для них на территории комплекса уже построено общежитие на 118 мест, столовая и гостиница на 24 человека.

Новейший рыбоперерабатывающий завод возводится недалеко от причала, к которому подходят суда. Подача на конвейер будет осуществляться с помощью вакуумного насоса – рыбопровода. Там рыбу разделают на филе и заморозят. Время от улова до загрузки продукции в рефрижератор составит считанные часы. Полуфабрикаты планируется реализовывать производителям консервов и копчёных деликатесов, но руководство компании инвестора уже задумалось над выпуском собственной готовой продукции. Заводские помещения, построенные с запасом, позволят это сделать.

- Добавление новых и увеличение старых мощностей глубокой переработки рыбы имеет большое значение для рыбопромышленной отрасли нашего региона, - сказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горчичных. – Сейчас мы занимаем третью позицию среди краев и областей Дальнего Востока, но можем подняться выше. Значительное увеличение популяции сардины иваси и скумбрии в районе Курильских островов, подталкивает рыбопромышленников к их освоению. На середину августа,  от рекомендованного наукой вылова этих видов рыб, освоено чуть более 3 процентов. При наличии мощностей по переработке, таких, как строящийся завод в Крабозаводском, наши рыбаки способны добыть морских биоресурсов в разы больше.

Увеличение общего вылова и переработки морепродуктов рыбаками Сахалинской области позволит создать в регионе новые рабочие места, увеличить поступление налогов в бюджет, расширить ассортимент продукции поставляемой россиянам рыбопромышленниками Сахалина и Курил.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: рыбная отрасль  Курильский рыбак  строительство  Гидрострой 


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